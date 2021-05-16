Koronavirüs marangoz esnafını da vurdu

Koronavirüs salgını tüm sektörlerde olduğu gibi marangoz esnafını da olumsuz yönde etkiledi.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Küçükkünye mahallesinde marangozluk yapan İsmail Çankırı, dükkanında demir ve marangoz işlerini yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Çankırı, marangoz hanesinde daha çok ekmek tahtası imalatı yaptığını ancak her sektörde olduğu gibi koronavirüs nedeniyle kendi sektörünün de büyük oranda etkilendiğini ifade etti.

“TEK GEÇİM KAYNAĞIM BURASI”

Çankırı, "Koronavirüs’den dolayı işlerimizin pek tadı yok, tek geçim kaynağım burası olduğu için ekmek teknemizin başındayız." şeklinde konuştu.