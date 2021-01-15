Koronavirüs salgını Rusya'da işsizliği artırdı

Son 6 yıldır ekonomik büyüme sorunu yaşayan Rus ekonomisi, 2020'de koronavirüs salgını ve petrol piyasalarındaki çalkantılarla yeni sıkıntılarla yüzleşti.

Koronavirüs salgını ve düşen petrol fiyatlarıyla Rus ekonomisi zor geçen bir yılı geride bırakırken, artan işsizlik ve yoksulluk ön plana çıkan ana sorunlar oldu.

Geçen yılın ocak ayında ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği Rusya’da, en büyük ticaret ortağı Çin ile sınırlar hızla kapatılırken, petrole olan küresel talebin de azalmasıyla 2014’ten bu yana zor günler geçiren ülke ekonomisi yeni bir ağır darbe aldı.

2019’da ortalama 100 milyon varil olan dünya ham petrol tüketimi, bahar döneminde günlük yaklaşık 30 milyon varile düşerken, depolarda da yer kalmayınca fiyat çöküşü yaşandı. 2020’ye varil başına yaklaşık 65 dolar bandında başlayan Brent tipi ham petrolün fiyatı, nisan itibarıyla 15 dolara kadar geriledi.

“ÇOK SAYIDA İŞLETME KAPANMAK ZORUNDA KALDI”

Ülkenin ana ihracat kalemi petrolde yaşanan fiyat çöküşünün yanı sıra, salgın karşıtı alınan önlemler Rus ekonomisini durma noktasına getirirken, çok sayıda işletme kapanmak zorunda kaldı ve işsiz sayısında artış yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Temmuz 2020’de hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda büyüyen istihdam sorununa dikkati çekerek, “Rusya’daki işsiz sayısı yüksek kalmaya devam ediyor. Ekonomi politikasında en büyük hedefimiz, istihdam seviyesini iyileştirmek, insanlara çalışma, para kazanma ve ailelerine olanak sağlama fırsatını vermektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Artan işsizliğin yanı sıra, halkın düşen reel gelirleri de Rusya’da hükümeti zorlayan bir başka unsur olarak ön plana çıktı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8 gerileyen halkın reel gelirleri, üçüncü çeyrekte de yüzde 4,5 düştü.

EKONOMİDE BÜYÜME SANCISI DEVAM EDİYOR

Kırım’ın ilhakı nedeniyle 2014’ten bu yana ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından sert yaptırımlara maruz kalan Rus ekonomisi, 2019’da yalnızca yüzde 1,9 büyüdü.

Ülke ekonomisi, salgın ve petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle 2020’nin ikinci çeyreğinde ise yüzde 8,5 küçüldü.

Öte yandan, salgın önlemlerinin hafifletilmesi ve işletmelerin tekrar faaliyete geçmesiyle ekonomideki küçülme yavaşlarken, 2020’nin yaz döneminden itibaren toparlanma sinyalleri gelmeye başladı.

Ekonomi 2020’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 3,6 küçülürken, Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre ülke ekonomisinin 2020 itibarıyla yüzde 4 civarında küçülmesi bekleniyor. Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisinin 2021'de yüzde 2,6 ve 2022'de yüzde 3 büyüyeceğini öngördü.

Dünya Bankası da eğer halkın aşılanmasına yönelik sürecin başarılı yürütülmesi kaydıyla Rusya Merkez Bankası ile paralel büyüme öngörüleri açıkladı.

Rus ekonomisinin gelişmiş ülkelere kıyasla nispeten daha az bir küçülme yaşamasının temel nedenlerinden birisi olarak, ülkenin ekonomik yapısında hizmet sektörünün ve KOBİ’lerin düşük paya sahip olması gösteriliyor.

ANALİSTLERE GÖRE, YAPTIRIMLARA YÖNELİK EĞİLİMLER NEDENİYLE REZERVLERE DOKUNULMUYOR

Rusya Maliye Bakanlığı, Rus federal bütçe açığının 2020’nin Ocak-Kasım döneminde 2 trilyon 500 milyar rubleye ulaştığını bildirdi.

Söz konusu dönemde, bütçe gelirleri 16 trilyon 500 milyar ruble, giderler ise 19 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşirken, bütçe açığı 815 milyar ruble ile Kasım 2020’de yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, Rusya Merkez Bankası'nın bütçe açığını kapatmaya yetecek kadar rezervlerinin bulunduğuna, ancak G7 ülkelerinin yaptırımlara yönelik eğilimleri nedeniyle Rusya'nın, kritik ithalatları karşılayabilmek için dönüştürülebilir para kaynaklarına da ihtiyacı olduğuna işaret ediyor.

Bütçenin emtia ihracatı gibi geleneksel gelir kaynaklarının azalması ve Kremlin’in rezervlerin harcanması noktasında çekimser davranması, ülkedeki yatırım ortamının geleceğine ilişkin soru işaretleri yaratıyor.

ENFLASYON 2016’DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Ülkede resmi enflasyon ise 2020 sonu itibarıyla son dört yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,9’a ulaştı.

Gıda fiyatları 2020'de yüzde 6,69 artarken, en büyük artışlar yüzde 13,2 ile yumurta ve yüzde 8,5 ile sebzelerde kaydedildi. Tütün ürünleri fiyatları 2019 yılına göre yüzde 10 artarken, alkollü içecek fiyatları da yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

İŞSİZLİK AĞUSTOSTA 8 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Rusya'da Ağustos 2020'de işsizlik oranı yüzde 6,4’e çıkarak, Mart 2012’de yüzde 6,5’e ulaşan işsizlik oranından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

2019 ve 2020'nin ikinci çeyreği arasında, imalat, inşaat, perakende ve otelcilik gibi ana sektörlerin her birinde yaklaşık yarım milyon kişi işini kaybetti.

İstihdamdaki ve ücretlerdeki düşüş, nüfusun ortalama harcanabilir gelirinde azalmaya neden olurken, yoksulluk sınırının altındaki ülke nüfusunun payı yıl sonunda yüzde 12,3'ten yüzde 13,2’ye yükseldi.

Ülkedeki işsizlik oranı işletmelere yönelik kısıtlamaların tekrar hafifletilmesiyle işsizlik oranı ağustostaki zirvesinden kademeli bir şekilde gerileyerek Kasım 2020’de yüzde 6,1’e düştü.

Öte yandan, Rusya’da koronavirüs nedeniyle işini kaybedenlere 19 bin 500 ruble (yaklaşık 270 dolar) doğrudan destek ödemesi yapıldı.

KOBİ’lere çalışanlarına ödenmek üzere çalışan başına 12 bin 100 ruble (yaklaşık 163 dolar) ödeme yapılırken, KOBİ’lerin devlete ait yerlerde kira ödemelerinde ve sigorta ödemelerinde 3 aya varan ertelemeler yapıldı.

DEVLETTEN TOPLAM 4.6 TRİLYON RUBLE DESTEK

Aynı zamanda devlet, turizmi desteklemek için yılda yüzde 6,5 oranında tercihli ipotek programı ve Rusya genelinde seyahatler için “geri ödeme” programı başlattı. Toplamda ise vatandaşlara ve endüstrilere yönelik ülke gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 4,5’ine tekabül eden 4 trilyon 600 milyar ruble destek verildi.