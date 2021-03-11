Koronavirüs salgınında dünya ekonomisi küçülürken Türkiye büyüdü

Koronavirüs salgınının 11 Mart 2020’de görülmesinden sonra dünyanın ekonomisine etkisi yıkıcı oldu. Türkiye, aldığı tedbirlerle ekonomisini dengede tutmaya çalışırken birçok konuda da pozitif ayrıştı.

Çin’in Vuhan şehrinden çıkıp bütün dünyaya yayılın koronavirüsün dünya ekonomilerine maliyeti trilyonlarca doları buldu. Salgının ekonomik sonuçları, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük kriz olarak kayıtlara geçti.

Salgın, Türkiye ekonomisini de derinden etkiledi. Salgının ilk günlerinde insanlar marketleri yağmalarken gıda maddelerinin fiyatları aşırı taleple yükseldi.

UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİLDİ

İş yerlerinde uzaktan çalışma sistemine geçilirken eğitim evlere taşındı. Salgından en çok AVM ve yeme içme sektörü olumsuz etkilendi.

İŞLETMELER KAPATILDI

Restoranlar, kafeler, müzeler, dershaneler, kurslar, alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, kahvehaneler, spor salonları, konser mekânları ve düğün salonları geçici süreliğine kapatıldı.

DESTEK PAKETLERİ DEVREYE GİRDİ

Sektörlerin çoğu olumsuz etkilenirken bunları en aza indirmek için birçok düzenlemeye gidildi ve destek paketleri açıklandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ, SÜRECİ AZ HASARLA ATLATTI

Bu dönemde vergiler düşürüldü, ertelendi ya da kaldırıldı. İşverenlere destek verilip işten çıkarma yasağı getirildi. Esnafa, turizme kısacası reel sektöre verilen desteklerin etkisiyle Türkiye ekonomisi, bu süreci koronavirüse rağmen az hasarla atlattı.

NORMALLEŞME İLE EKONOMİ İYİLEŞMEYE BAŞLADI

1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinin etkisiyle ekonomi yeniden ivme kazandı. Türkiye ekonomisi dünya ekonomisinden pozitif ayrıştı.

OECD ÜLKELERİ ARASINDA POZİTİF BÜYÜME KAYDEDEN TEK ÜLKE

Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 1,8 büyürken OECD ülkeleri arasında yüzde 5,9 ile pozitif büyüme kaydeden tek ülke oldu.

G20 ÜLKELERİ ARASINDA İKİNCİ

G20 ülkeleri arasında ise Çin’den sonra ikinci sıraya yerleşti. Türkiye salgına rağmen emin adımlarla ilerlerken OECD, Türkiye’nin 2021 büyüme beklentisini ikiye katladı ve yüzde 5,9’a yükseltti.

İHRACAT ARTTI

Türkiye geçen yılının tamamında 169 milyar 500 milyon dolar ihracatla hedeflerini de aştı. Son üç aydır üst üste rekora imza atan ihracatçılar, yıl sonu hedefini 200 dolara çıkardı.

ŞEHİR HASTANELERİ YOĞUNLUĞU DENGELEDİ

Dünyada hastanelerin koridorları inleyen hastalarla dolarken Türkiye, peş peşe açılan şehir hastaneleriyle dünyaya örnek oldu.

TÜRKİYE’NİN TEK KULLANIMLIK TIBBİ MASKE VE KOLONYA İHRACATI GELİŞTİ

Türkiye’nin tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracatı geçen yıl 21 kat artarak 245 milyon dolar oldu. Tıbbi maskelere en fazla talep Almanya, Fransa, Libya, Çin ve Romanya’dan geldi.

OTOMOTİV PAZARINDA DA AVRUPA’DAN POZİTİF AYRIŞTI

Türkiye otomotiv pazarında da Avrupa’dan pozitif ayrıştı. Avrupa’da 2020’de satışlar düştü, Türkiye’de arttı. Otomobil satışları, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 57,5 artarak 610 bin 109 oldu.

TOPLAM DESTEK VE TEŞVİKLER 311 MİLYAR LİRA

Salgından etkilenen esnaf ve şirketler başta olmak üzere borç yapılandırmalarla verilen toplam destek ve teşvikler 311 milyar lirayı buldu.

BAZI SEKTÖRLER ÖNE ÇIKTI

Salgın döneminde en çok büyüyen işyerleri ise maske üreticileri, marketler, e-ticaret sektörü, kargo ve lojistik firmaları büyüdü.