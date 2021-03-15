Koronavirüs salgınında Trakya sanayisinin merkezinde 56 fabrika açıldı

Trakya'da sanayinin önemli bölgelerinden olan Tekirdağ'ın Çorlu, Ergene ve Marmara Ereğlisi'nde pandemi döneminde büyüme yaşandı.

Trakya'da sanayinin merkezlerinden olan ve 6 Organize Sanayi Bölgesi bulunan Tekirdağ'ın Çorlu, Ergene ve Marmara Ereğlisi ilçesinde pandemi döneminde yeni açılan işletme sayısı kapananlara oranla 3 kat arttı.

“İŞLETMELERİN SAYISI KAPANANLARA ORANLA 3 KAT ARTTI”

Trakya'da sanayinin önemli bölgelerinden olan Tekirdağ'ın Çorlu, Ergene ve Marmara Ereğlisi'nde pandemi döneminde büyüme yaşandı. Koronavirüs salgının yaşandığı son 1 yıl içinde bölgede, 930 firma açılırken, 391 firma kapandı. Aynı dönemde 56 fabrika açıldı, 2 fabrika ise kapandı. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, son yıllarda yatırımcıların havaalanı, sınır kapılarının olması, deniz ve karayolunun bulunması nedeniyle yatırımlarını Trakya Bölgesi'ne kaydırıldığını belirterek, pandemi döneminde kapanan firmaların sayısından açılan firma sayısının daha fazla olduğunu söyledi.

“SANAYİDE İŞLETMELERİMİZ YÜZDE 7,3 BÜYÜDÜ”

Pandemi sürecinde yeni açılan işletmelerin sayısının kapananlara oranla 3 kat arttığını belirten, Volkan, şunları söyledi:

"Özellik geçtiğimiz sene verilen KGF kredileri, kısa çalışma ödeneği destekleri işletmelerde çok büyük fayda sağladı. Bizim üye sayımız olarak sanayide işletmelerimiz de yüzde 7,3 büyüyerek 851 sayısına geldi. Toplamda Çorlu, Ergene, Ereğli bölgesinde 6 bin 500 üye sayısına ulaştık. Bu da pandemi dönemi göze alındığında gerçekten bölgemizin ne kadar kuvvetli, ne kadar hızlı büyüdüğünü ortaya koyan bir nokta. Bu yıl da beklentimiz bölgemizin üye sayısı olarak yüzde 10'un üzerinde büyümesidir."





“AVRUPA YAKINLIĞIMIZ VE SINIRA YAKINLIĞIMIZIN ETKİSİ VAR”

Volkan, bölgenin Avrupa'ya yakın olması nedeniyle yatırımcının dikkatini çektiğini söyledi. Çorlu Atatürk Havalimanı, Tekirdağ'da Asyaport Limanı, sınır kapılarına olan yakın mesafelerinin kendilerine çok büyük avantaj sağladığını ifade eden Volkan, bir yandan da ülkenin finans merkezi olan İstanbul'a da çok yakın olduklarını kaydetti.

“DÜNYA MARKALARINI BARINDIRIYORUZ”

Volkan, bölgede dünya markalarının üretiminin yapıldığını belirterek, "Öncelikle bölgemize sanayi anlamında bakıldığında çok büyük, çok kuvvetli dünya markası olmuş sanayicilerimiz var, sanayi kuruluşlarımız var. Türkiye'nin ISO 500 listesinin 31 üyesi bizim bölgemizde faaliyet gösteriyor. İkinci 500'ün 27 firması yine bizim bölgemizde, sanayi bölgemizde faaliyet gösteriyor. Bu ilk 1.000'deki firma sayısı bölgemizin ne kadar cazip ne kadar yatırıma açık ne kadar büyük rekabet avantajı yarattığın en güzel göstergelerinden bir tanesi. Bizim bölgemizde şu anda 6 tane Organize Sanayi Bölgesi var, bize bağlı Çorlu, Ergene, Ereğli bölgesinde.

AVRUPA SANAYİ BÖLGEMİZ DOLU

Bir tane Avrupa Serbest Bölgemiz var ki hemen hemen doluluğunu tamamlamış durumda. Orada çok kıymetli üretim ve ihracat yapılıyor. 60 yakın ülkeye bölgemizde ihracat yapılıyor, resmi rakamlar 1 milyar dolar civarında ama bildiğimiz rakam onu çok üzerinde.





İSTİHDAM TARAFINDA ÇOK KUVVETLİ BİR ŞEKİLDE BÜYÜYORUZ

Sadece merkeze İstanbul'da oluşan bölgemizde gözükmüyor ama her geçen gün de üzerine koyarak, hem de istihdam tarafında çok kuvvetli bir şekilde büyüyoruz." diye konuştu.