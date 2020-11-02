Koronavirüs tedbirleri global piyasalara baskı yapıyor

Asya borsaları Çin'de imalat PMI'ın 10 yılın en hızlı genişlemesini kaydetmesiyle bir ayın dip seviyesinden yükselirken, petrol fiyatları tecrit uygulamalarına geri dönülmesiyle birlikte geriledi.

Koronavirüs tedbirlerinin Avrupa ülkelerinde yoğunlaşması global piyasalar üzerinde olumsuz etki yaptı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 artışla 573.04'e yükseldi. Çin Caixin/Markit imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksindeki (PMI) yükseliş, ülkenin koronavirüsü kontrol altına almadaki başarısı sayesinde ekonominin Avrupa veya ABD kadar zarar görmeyeceği beklentisiyle borsaları yukarı taşıdı.

ASYA VE PASİFİK ÜLKELERİNDE ENDEKSLERDE YÜKSELME YAŞANDI

Asya ve Pasifik ülkelerinde Yeni Zelanda dışındaki tüm endeksler yükseldi. Çin lokomotif CSI 300 endeksi ülkenin geniş sanayi sektörünün koronavirüs salgını öncesi seviyelere istikrarlı bir şekilde dönmesiyle yüzde 0,8 yükseldi.

KORONAVİRÜS SALGININ TECRİT TEDBİRLERİ PİYASALARA YANSIYOR

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,5 artış kaydetti. S&P 500 endeksinin vadeli kontratları yüzde 0,1 yükselirken dikkatler yarın sona erecek ABD başkanlık seçimlerine çevrildi. Pek çok Batı ülkesinde koronavirüs salgının hızlanıyor olması ve salgın ile mücadelede tecrit uygulamalarına geri dönülmesi küresel ekonomik görünüm üzerinde baskı yaratıyor.

GLOBAL PİYASALARDA DURUM:

S&P e-mini futures : +0.11 yüzde 3,268.50

Nikkei : +1.51 yüzde 23,324.73

SSE Composite : -0.11 yüzde 3,221.10

MSCI EM : -1.49 yüzde 1,103.46

JP hariç Asya : -1.50 yüzde 570.43

*S&P 500 : -1.21 yüzde 3,269.96

*Dow Jones : -0.59 yüzde 26,501.60

*Nasdaq : -2.45 yüzde 10,911.59

*Bovespa : -2.72 yüzde 93,952.40

*BIST-100 : -1.3 yüzde 1.112,37

(*işareti kapanış verilerini yansıtıyor.)