Koronavirüs ürünlerinin ihracatı 258.6 milyon dolara ulaştı

İKMİB verilerine göre, kimya sektöründe yer alan ve "koronavirüs ürünleri" diye adlandırılan ürünlerin ihracatı bu yıl 10 aylık dönemde yüzde 61,43 artarak 258 milyon 600 bin dolara ulaştı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, koronavirüs ürünlerinden 10 aylık dönemde en çok tanı kitleri ihracatı yapılırken onu sabun, dezenfektan, kolonya ve ilaç ihracatı izledi.

Kimya sektöründeki koronavirüs ürünlerinin ekim ayı ihracatı ise 27 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ürünlerin ihracatında, geçen yıl aynı aya göre yüzde 50,26 büyüme oldu.

DEZENFEKTAN İHRACATI YÜZDE 27,50 ARTTI

Kimya sektöründeki dezenfektan ihracat rakamı geçen yıl ekim ayında 8 milyon 13 bin dolar iken, bu yıl ekim ayında 10 milyon 217 bin dolar olarak yüzde 27,50 arttı.

TANI KİTLERİ İHRACATI, EYLÜLDE YÜZDE 140,84 ARTIŞ GÖSTERDİ

İkinci sırada yer alan tanı kitleri ihracatı ise bu yıl ekim ayında geçen yıla kıyasla yüzde 140,84 artışla 8 milyon 664 bin dolara ulaştı.

Kimya sektörü içinde yer alan koronavirüs ürünlerinde bu yıl ilk 10 aylık dönemde tanı kitleri ihracatı 89 milyon 238 bin dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 154,71 büyüdü.

SABUN İHRACATI YÜZDE 1,86 ORANINDA İLERLEDİ

Üçüncü sırada yer alan sabun ihracatı aynı dönemde yüzde 1,86 artarak 4 milyon 308 bin dolara ulaşırken, kolonya ihracatı 2 milyon 830 bin dolar, ilaç ihracatı ise 1 milyon 230 bin dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl 10 aylık dönemde 39 milyon dolar seviyesinde olan sabun ihracatı ise bu yıl aynı dönemde yüzde 80,43 büyüyerek 70 milyon 400 bin dolara çıktı.

KOLONYA İHRACATI YÜZDE 214,29 YÜKSELDİ

Kolonya ihracatı, bu yıl ekim ayında yüzde 214,29 artarak 2 milyon 830 bin dolara ulaşırken, 12 aylık dönemde yüzde 221,42 artarak 23 milyon 200 bin dolara yükseldi.

İlaç ihracatı bu yıl ekim ayında yüzde 11,80 daralırken, ilk 10 aylık dönemde ise yüzde 18,82 artarak 13 milyon dolara ulaştı.

DEZENFEKTANLARIN İHRACATINDA ABD İLK SIRADA

Dezenfektanların ihracatında bu yıl ocak-ekim döneminde en çok ihracat yapılan ülkeler arasında 9 milyon 300 bin dolar ile ABD ilk sırada yer alırken, 5 milyon 100 bin dolar ile İngiltere ikinci ve 4 milyon 8 bin dolar ile Çekya üçüncü sırada yer aldı.

Çekya’nın ardından ilk 10 ülke Romanya, Senegal, Ukrayna, Irak, Türkmenistan, Hollanda ve Rusya olarak sıralandı. Bu yıl ekim ayında ise ilk onda yer alan ülkeler Çekya, ABD, İngiltere, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Almanya, Türkmenistan, Singapur, Senegal oldu.

Tanı kitleri ihracatı bu yıl ilk 10 aylık dönemde en çok 18 milyon 6 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan’a yapıldı. İtalya ikinci sırada yer alırken, Polonya üçüncü sırada yer aldı.

Kolonya ihracatında bu yıl ocak-ekim döneminde en çok ihracat Almanya’ya yapılırken Hollanda ikinci sırada ve Irak üçüncü sırada yer aldı.

LİBYA'YA 7 MİLYON DOLARLIK SABUN İHRAÇ EDİLDİ

Sabun ihracatında ise bu yıl ocak-ekim döneminde ilk sırada 7 milyon 50 bin dolar ile Libya yer aldı. İlk onda yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla, Irak Hollanda, Romanya, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, İran, İngiltere ve İsrail oldu.

En fazla sabun ihracat artışı ise İngiltere’ye gerçekleştirildi ve geçen yıl aynı dönem 58 bin dolar olan ihracat rakamı bu yıl aynı dönemde 2 milyon 352 bin dolara çıktı. Ekim ayında ise Yemen, Irak, Sırbistan, İran, İsrail, Bangladeş, Özbekistan, Bulgaristan, Suriye ve Libya en çok sabun ihraç edilen ülkeler oldu.

Bu yıl ilk 10 aylık dönemde en çok ilaç ihracatı yapılan ülke İtalya oldu.

"KORONAVİRÜS ÜRÜNLERİNİN İHRACATI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE ARTACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektöründe yer alan koronavirüs ürünlerinin ihracatı toplamının ekim ayında yüzde 50,26 artarak 27 milyon 200 bin dolar olduğunu belirtti.

Solunum cihazı, maske ve önlük gibi diğer sektörlerdeki ürünlerin de dahil olduğu koronavirüs ürünleri toplam ihracatının ilk 10 ayda 706 milyon 700 bin dolar olurken, kimya sektörü içinde olan koronavirüs ürünleri ihracatının geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 61,43 arttığını aktaran Pelister, “Böylece tüm koronavirüs ürünlerinin dahil olduğu 706 milyon 700 bin dolarlık ihracattan yüzde 36,6 pay aldı.” ifadelerini kullandı.