Koronavirüs vakalarının artışı global piyasaları dalgalandırıyor

Koronavirüs vakalarının dünya genelinde 33 milyona yaklaştığı bir ortamda, ekonomik toparlanma beklentilerinin zayıflaması, piyasalara olumsuz yansıyor.

Dünya ekonomisi koronavirüs vaka sayısı ve ölümlerin oranına odaklanmış durumda. Piyasadaki belirsizliğe rağmen Asya'daki borsalarda yükselmeler göze çarpıyor.

ASYA BORSALARI YÜKSELDİ

Asya borsaları, Çin hisse senedi piyasalarının öncülüğünde yükselişe geçti.

EKONOMİK TOPARLANMA BEKLENTİLERİ ZAYIF

ABD Başkanlık seçim münazarası öncesinde yatırımcıların temkinli olduğu görülürken artan koronavirüs vaka sayıları ekonomik toparlanma beklentilerini zayıflatıyor.

ASYA-PASİFİK BORSALARI ARTIŞTA

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 artışla 550.47'ye çıktı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,75 yükselirken, Çin lokomotif hisseleri ise yüzde 0,85 arttı.

ÇİN'DE SANAYİ ŞİRKETLERİ KÂRLARINI ARTIRDI

Hafta sonu gelen verilerde Çin'in sanayi şirketlerinin Ağustos'ta üst üste dördüncü ayda olmak üzere kârlarını arttırdıkları görüldü.

Asya'daki kazanımlar genel olarak Wall Street'in Cuma günkü yükselişini izlese de analistler ekonomik büyüme beklentilerin azalmaya başlamasından dolayı bu kazanımların kısa ömürlü olacağını tahmin ediyorlar.

ABD'deki başkanlık seçimleri de gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yatırımcıların odağı Salı günü Başkan Donald Trump ve rakibi Joe Biden arasında yapılacak olan başkanlık seçim münazarasının ilk aşamasında olacak.