Koronavirüse rağmen bu yıl 620 milyon dolarlık deri ayakkabı ihraç ettik

Koronavirüse rağmen bu yıl 620 milyon dolarlık deri ayakkabı ihraç ettik

Koronavirüs küresel ekonomiyi vurdu ve ihracatı düşürdü. Deri mamulleri ihracatı bundan çok etkilense de deri ayakkabı segmentinde son aylarda önemli bir ivme yakalandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, deri ve deri mamullerinin yılın 9 ayındaki 988 milyon 97 milyar 900 bin dolarlık ihracatına en fazla katkı veren sektör yüzde 62,8 pay ve 620 milyon 100 bin dolarla "deri ayakkabı" oldu.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin etkisiyle deri ayakkabı ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı sürecine göre sadece yüzde 16,9 azalırken, sektör eylülde 75 milyon 300 bin dolarlık dış satımla yeniden toparlanma sinyali verdi.

DERİ SARACİYE EŞYASI, DERİ POST, DERİ VE KÜRKTEN GİYİM EŞYASI İHRAÇ EDİLDİ

Bu dönemde Türkiye'den yurt dışına 126 milyon 500 bin dolarlık deri saraciye eşyası, 123 milyon 700 bin dolarlık deri post, 117 milyon 800 bin dolarlık da deri ve kürkten giyim eşyası ihraç edildi

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 62,8'ini sırtlayan deri ayakkabı sektörü yılın 9 ayında 620 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

NİSANDA DİP SEVİYEYİ GÖREN SEKTÖR TEMMUZDA YENİDEN TOPARLANDI

Aylara göre bakıldığında deri ayakkabı sektörü ihracatı, ocakta yıllık yüzde 17,5 artarak 84,2 milyon dolara ulaşmış, dünyada koronavirüs salgınının birçok ülkeye sıçradığı şubatta ise yüzde 5,1 ile sınırlı yükselerek 100 milyon doların üzerine çıkmıştı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle tedbirlerin uygulanmaya başlandığı mart ayında deri ayakkabı sektörünün ihracatı yıllık bazda yüzde 24,9'luk sert düşüş yaşadı. Mayısta 38,2 milyon dolarlık ve normalleşmenin başladığı haziranda 65,9 milyon dolarlık deri ayakkabı ihracatı yapıldı. Sektörün dış satımı temmuzda 70,6 milyon dolara ulaşmasına karşın ağustosta yeniden düşüşe geçerek 54,8 milyon dolara gerilese de, eylülde toparlanarak 75,3 milyon dolara yükseldi.