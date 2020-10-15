Koronavirüsün dünyaya 12 trilyon dolar zarar verdiği gündeme geldi

Ekonomi uzmanları koronavirüsün dünya ülkelerine olan ekonomik zararlarını hesaplarken, Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu da bir toplantıda bu rakamın 12 trilyon doları bulduğunu ifade etti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, online olarak düzenlenen bir kongrede koronavirüs salgınının tüm ülkelere mali faturasının 12 trilyon dolar olduğunu belirtti.

"KORONAVİRÜS ÜLKE EKONOMİLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Uzunoğlu, "4. Uluslararası Katılımlı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi"nde yaptığı sunumda, koronavirüs salgınının ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğini aktardı.

"UZUN SÜREN SALGININ MALİYETİ YÜKSEK OLACAK"

Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkisini gösterdiğini vurgulayan Uzunoğlu, uzun süren salgın döneminin maliyetinin ağır olduğunu ifade etti.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Uzunoğlu, "Salgının mali faturası tüm dünyadaki ülkelere 12 trilyon dolar oldu. Bunların içinde destekler var, sübvansiyonlar var. Tabii bu miktar belki daha da artacak önümüzdeki dönemde." şeklinde konuşarak, ekonomik sorunların doğru destekleme modelleriyle aşılabileceğini dile getirdi.