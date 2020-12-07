Koronaya karşı yararlı diye, turşu satışları katlandı

Uzmanlar koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için turşu ve turşu suyunu önerince, vatandaşın ilgisi de bu gıdaya yöneldi.

Uzmanların yönlendirmeleri doğrultusunda turşuya yönelen vatandaşın tercih ettiği noktalardan birisi de Kemerburgaz’daki "Turşuköy" oldu. Buraya İstanbul'un en uzak ilçelerinden bile gelenler var.

TURŞU SATIŞLARI 2-3 KAT ARTTI

İstanbul farklı noktalarından Turşuköy’e gelen vatandaşlar, kilolarca turşu alıyor. Turşucu esnafı ise satışlarının 2-3 kat arttığını söylüyor.

Turşu ve turşu suyunun bağışıklık sistemini ve vücut direncini koruyup artırdığını düşünen vatandaşlar da turşu ve turşu suyuna yöneldi. Turşucu esnafı, koronavirüs salgınının ardından taleplerin oldukça arttığını belirtirken, vatandaşlar ise hem probiyotik hem de doğal antibiyotik olduğunu düşündükleri için turşu ve turşu suyu tükettiklerini söyledi.

“PATLAMA YAŞIYORUZ, EN ÇOK LAHANA SATIYORUZ”

Turşu dükkanını dedesinden miras aldığını söyleyen Salih Demir, satışlarda adeta patlama yaşandığını söyledi. Demir, “Yetişemiyoruz şu anda. Çünkü koronadan sonra hakikaten patlama yaptı. Doktorların tavsiyesi ile bilhassa turşu suyu ve lahana turşusuna rağbet çok. İstanbul’un her yerinden geliyorlar. Hatta Kocaeli’nden tutun Silivri’ye kadar, Çatalca’dan bile turşu için gelen var. Eskiden günde 400-500 kilogram satardık, şu an 1.5-2 ton civarında satışımız var.” diye konuştu.

"İSTANBUL'UN HER BÖLGESİNDEN GELİYORLAR"

Bir başka esnaf İbrahim Güreş ise “Koronadan önce normal standartta gidiyorduk. Korona başladıktan sonra 500 ile 1.000 tona çıktık. Stoklarımızı da yüksek tutmaya başladık bu sene. İstanbul’un her bölgesinden geliyorlar. Özellikle lahana ve salatalık turşusuna rağbet çok fazla.” dedi.

Dokuz büyük bidonla turşu alan Çetin Karabayır, doktorların tavsiyesi üzerine turşu yemeye başladıklarını söyledi. Karabayır, “Sultangazi’den geliyoruz. Koronavirüs bizi buralara getirdi. Uzmanların doğrultusunda hareket ediyoruz. Kovid-19’a faydalı olduğunu söyledikleri için biz de turşu almaya geldik. Özellikle lahana ve biber aldık.” dedi.

“TURŞU SUYU ŞİFAYMIŞ”

Silivri’den gelen Elmas Civan ise, “Doktorlar iyi diyorlar ama biz zaten turşucuyuz. Severiz, yaparız. Hazır almayı daha çok tercih ederiz. Lahana ve sarımsak aldık. Şimdi de turşu suyunu içiyoruz. Şifaymış.” diye konuştu.