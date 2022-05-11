KOSGEB, akreditasyon belgeleri desteğini 10 bin liraya çıkardı

KOSGEB, girişimcileri desteklerken, verdiği bazı hizmetlerin üst limitlerini yükseltiyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşlardan alınacak belgeler için verdiği belgelendirme desteğinin üst limitini 10 bin liraya çıkardı.

Helal belgelendirme alanında belgelere destek artırıldı

KOSGEB tarafından yapılan güncellemeyle İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)/İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Helal Standartları kapsamında HAK'tan ve HAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınacak belgeler için destek üst limiti 2 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Belge alırken ödenen müracaat ile dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücretleri

AA'nın haberine göre, söz konusu destek, hem HAK'tan akredite olmak isteyen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hem de HAK'tan akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarından belge almak isteyen firmaların ödedikleri müracaat ile dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücretlerini kapsıyor.