KOSGEB bu yıl 30 bin girişimciyi destekleyecek

KOSGEB bu yıl 30 bin girişimciyi destekleyecek

KOSGEB, iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek için 2021'de 30 bin girişimciyi desteklemeyi planlıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlamak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak amacıyla destek vermeye devam ediyor.

KOSGEB, BU YIL 12 BİN KADIN GİRİŞİMCİYİ DESTEKLEYECEK

Girişimcilik destekleri kapsamında geçen yıl 11 bin 809 kadın girişimciye destek sağlayan KOSGEB, bu yıl da 12 bin kadını benzer şekilde desteklemeyi öngörüyor. Kurum tarafından 2021'de kadınlara sağlanacak girişimcilik desteklerinin toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 29'u bulması bekleniyor.

132 KOBİ, KOSGEB'DEN DESTEK ALARAK İŞ BİRLİĞİNE GİRECEK

Özellikle KOBİ'lerin KOSGEB destekleri sonucu kendi aralarında ve büyük işletmelerle iş birliği yaparak büyümesinin önünün açılması için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 2021'de 132 KOBİ'nin KOSGEB'den destek alarak bu iş birliğine girmesi planlanıyor.

ORTA YÜKSEK VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANLARINDA 7 BİN 500 İŞLETMEYE DESTEK

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları da destekleyen KOSGEB, bu yıl orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında 7 bin 500 işletmeye destek sunacak.

FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLANAN İŞLETME SAYISI 19 BİN 300'E ÇIKARTILACAK

KOSGEB, 2021'de finansman desteği sağlanan işletme sayısını 19 bin 300'e çıkarmayı planlıyor. Geçen yıl bu alanda 14 bin 544 işletmeye destek verilmişti.

35 ÜRÜNÜN YERLİ ÜRETİMİNE DESTEK SAĞLANACAK

Kurum dijital teknolojilerden yararlanarak verimlilik ve ürün kalitelerini artırmaları konularında proje esaslı 121 teknolojik ürüne destek verecek. Yerli üretime destek sağlanması konusunda da hassas davranan Başkanlık, bu yıl 35 ürünün yerli üretimine destek sağlamayı hedefliyor.