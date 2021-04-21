KOSGEB ile Japonya arasında 300 milyon dolarlık kredi anlaşması

Koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz yansımalarını azaltmak amacı ile gündeme gelen 300 milyon dolarlık kredi anlaşması önemli bir yaraya parmak basacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

İMALATÇI KÜÇÜK FİRMALAR YARARLANACAK

İki ülkenin kurumları arısında gerçekleşen anlaşmadan, koronavirüs salgınından etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmeler yararlanacak. 2017 sonrası kurulan teknoloji tabanlı start-up'lar da destek kapsamına alınacak.

KOSGEB'ten yapılan açıklamaya göre, işletmelerin finansmana kolay erişimini sağlamaya yönelik anlaşmaya ilişkin imzalar KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile JICA Türkiye Başkanı Nobuhiro Ikuro tarafından atıldı.

KORONAVİRÜS SALGINI DÖNEMİNDE YAŞANAN FİNANSAL GÜÇLÜKLERİN AŞILMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ

JICA kredisi, Dünya Bankası ile koordinasyon içerisinde eş finansman projesi çerçevesinde sağlandı. 300 milyon dolarlık anlaşma, imalat sanayisindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 sonrası kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki teknoloji tabanlı start-up'ların koronavirüs salgını döneminde yaşadıkları finansal güçlükleri aşmaları açısından büyük önem taşıyor.

“JAPON DOSTLARIMIZLA ORTAK ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUZ”

KOSGEB Başkanı Kurt, kazan-kazan anlayışıyla JICA ile iş birliklerini bundan sonra da artırmayı istediklerini belirterek, "Türkiye, yatırımlar açısından önemli bir coğrafi pozisyona sahip. Genç iş gücümüz fazla. Bunların değerlendirilmesi, katma değer üretir hale getirilmesi için Japon dostlarımızla ortak çalışmaktan mutluluk duyacağız." ifadesini kullandı.

“MİKRO VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN SALGIN DÖNEMİNDE TÜRK EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAĞINI UMUYORUM”

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Ikuro ise kredi anlaşmasına imza atmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğuna işaret ederek, "Bu projenin Türkiye ekonomisinde kilit rolü olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler için öneminin farkındayım. Özellikle bu tip işletmelerde çalışanların işlerini koruması açısından yani sosyal anlamda da önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin salgın döneminde ve sonrasında kendinden emin şekilde Türk ekonomisine katkı sağlayacağını umuyor ve diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.