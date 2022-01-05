Kosova'da kripto para üretimi yasaklandı

Enerji krizini gerekçe gösteren Kosova'da enerji krizi nedeniyle kripto para üretimi yasaklanarak, mevcut üretim yerlerinin kapatılmasına karar verildi.

Fazla enerji tüketimine neden olduğu için İran, Hindistan gibi ülkeler kripto para madenciliğini daha önce yasaklamak zorunda kalmıştı. Şimdi de gittikçe tırmanan enerji krizini artıran kripto para üretimine Kosova "dur" dedi.

Kosova Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen yılın sonlarında enerji tedarikinde acil durum önlemleri için kurulan Teknik Komitenin tavsiyeleri doğrultusunda Kosova genelinde kripto para üretiminin yasaklayan karar aldıklarını belirtti.

KURULAN KOMİTE ÜRETİMİN YASAKLANMASINI ÖNERDİ

Komitenin, küresel enerji krizinin yarattığı koşulların olumsuz etkilerine karşı uygulanacak önlemleri belirlemek ve tavsiyede bulunmak üzere iki toplantı yaptığını aktaran Rizvanolli, "Bu teknik komitenin tavsiyelerine dayanarak, geçen hafta Kosova Cumhuriyeti topraklarında kripto para üretimini yasaklayan Acil Durum Önlemleri kararını aldım." ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARA ÜRETİM YERLERİ BELİRLENİYOR

Rizvanolli, kanun uygulayıcı kurumların bu karar doğrultusunda kripto üretim yerlerini belirleyerek tüm ilgili kurumların desteğiyle söz konusu faaliyetleri durduracaklarını vurguladı.