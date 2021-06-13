Koza Altın'ın sondaj çalışmalarından yeni müjdeler gelebilir

TMSF Başkanı Gülal, Koza Altın'ın arama ruhsatlarından, sondaj çalışmalarına kadar bilgi vererek beklentileri aktardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın'ın 240 adet arama ruhsatı olduğunu ve 38 noktada sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kütahya, Çanakkale, Söğüt, Karadeniz ve bu bölgede sondajlarımız var. Bunlardan da olumlu neticeler alıyoruz. Bunların da raporlanmasının ardından yeni müjdelerle beraber halkımızın karşısına çıkmayı ümit ediyoruz." açıklamasında bulundu.

20 TON ALTIN VE 3,5 TON GÜMÜŞ REZERVİ TESPİT EDİLDİ

Gülal, Ağrı'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Koza Altın İşletmeleri tarafından Ağrı Mollakara'da piyasa değeri 1 milyar 200 milyon dolar olan 20 ton altın ve 2 milyon 800 bin dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini anımsattı.

2023'TEN İTİBAREN DE YILLIK 3-3,5 TON ARASI ALTIN ÜRETİLECEK

Gelecek yılın sonu itibarıyla altın dökümüne başlamayı öngördüklerini aktaran Gülal, 2023'ten itibaren de yıllık 3-3,5 ton arası altın üretmeyi planladıklarını bildirdi.

“16 TANE DAHA ARAMA RUHSATIMIZ VAR”

Gülal, hem ülke hem de bölge ekonomisi için son derece kıymetli ve anlamlı bir tesisin Mollakara'da inşa edileceğini belirterek, "20 tonluk altın rezervi söz konusu. İlave olarak Van ve Ağrı, 16 tane daha arama ruhsatımız var. Bunlarla ilgili izin çalışmalarımız devam ediyor. O izinler tamamlandıktan sonra burada yapılacak sondaj çalışmalarından da olumlu neticeler elde edeceğimizi düşünüyoruz. Böylelikle hem tesisimizin ekonomik ömrünün hem de çıkaracağımız altın miktarının artacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"YENİ SONDAJ ÇALIŞMALARIMIZDAN OLUMLU NETİCELER ALIYORUZ"

Muhiddin Gülal, Koza Altın'ın 2019'da 11 ton, geçen yıl ise 8,1 ton altın üretimi gerçekleştirdiğini aktararak, Türkiye'nin 42 ton olan yıllık altın üretimini gelecek 5 yılda 100 tona, Koza Altın'ın ise minimum 15 tona yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“38 NOKTADA SONDAJ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

Koza Altın'ın 240 adet arama ruhsatı bulunduğunu, 38 noktada sondaj çalışmalarının sürdüğünü bildiren Gülal, "Kütahya, Çanakkale, Söğüt, Karadeniz ve bu bölgede sondajlarımız var. Bunlardan da olumlu neticeler alıyoruz. Bunların da raporlanmasının ardından yeni müjdelerle beraber halkımızın karşısına çıkmayı ümit ediyoruz." dedi.

“6 YIL İÇİNDE 20 TON ALTINI EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ”

Gülal, Mollakara'da buldukları 20 ton altının piyasa değerinin 10 milyar liranın üstünde olduğunu belirterek, "Buraya yapacağımız yatırım 1 milyar 500 milyon lira. 2023'ten itibaren yaptığımız yatırımın geri dönüşünü sağlamış olacağız. 6 yıl içinde de 20 ton altını ekonomiye kazandırmış olacağız." diye konuştu.

"2021 SONU İTİBARIYLA MÜLKİYETİ HAZİNE'YE AİT BİR ALTIN ŞİRKETİ OLACAK"

Gülal, yargı süreciyle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bizdeki büyük gruplar ile ilgili olarak hemen hemen tamamında müsadere kararı çıktı. Erciyes Anadolu Holding'de, Koza'da, Aydınlı'da, Naksan'da, Bakpiliç'te çıktı. Bunların tamamı Yargıtay aşamasında. İç hukuk açısından baktığımızda son aşamada. İnşallah bu yıl içerisinde bu dosyaların tamamının onanmasının gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Müsadere kararı demek, bu hisselerin hukuki olarak Hazine'ye geçmesi demek. Dolayısıyla inşallah 2021 sonu itibarıyla mülkiyeti Hazine'ye ait bir altın şirketimiz olacak."