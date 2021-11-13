Kredi Garanti Fonunca sağlanan ticari kredi hacmi büyüyor

Kredi Garanti Fonu, Türkiye'nin üreten ekonomisine destek olmaya devam ederken, Yönetim Kurulu Başkanı Özegen de Fon hakkındaki bilgileri ve planlanan çalışmaları anlattı.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Türkiye'de üreten, istihdam eden, katma değer sağlayan, büyük oranda da KOBİ ölçeğindeki işletmelerin uygun koşullarda finansal imkanlara erişimini kolaylaştırıyor.

KREDİ GARANTİ FONU, 2002 SONRASINDA DAHA ETKİN ÇALIŞIYOR

Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, 1991 yılında kurulan KGF'nin 1994 yılından itibaren aktif olarak faaliyetlerini yürüttüğünü, 2002 sonrasında da daha etkin bir şekilde kredi kefalet mekanizmalarını işlettiğini söyleyerek; bugüne kadar Fonun öz kaynakları ve Hazine garantisiyle 667,6 milyar liralık ticari kredi hacmi için toplam 571,3 milyar lira kefalet sağladıklarını aktardı.

“TOPLAM 571,3 MİLYAR LİRA KEFALET SAĞLADIK”

Özegen, sağlanan kefaletlerin boyutuna dikkati çekerek, "Bugüne kadar KGF öz kaynakları ve Hazine garantisiyle toplam 571,3 milyar lira kefalet sağladık, toplam oluşturulan ticari kredi hacmi de yaklaşık 667,6 milyar lira oldu. Söz konusu kefalet destekli paketlerimizden 498 bin 388 firmamız yararlandı. Türkiye'deki 1,5 milyon işletmeden 1 milyonunun aktif olduğu göz önüne alındığında, her iki işletmeden biri KGF kefaletinden istifade ederek, uygun koşullarda krediye erişim sağladı. Bu son derece önemlidir." diye konuştu.

“KGF, ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİNE GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR İŞLEV ÜSTLENECEK”

Özegen, gelecek dönemde KGF'nin orta ve yüksek teknoloji üretimine geçişte önemli bir işlev üstleneceği bilgisini vererek, bir üst lige çıkmaları için yatırımcıya, sanayiciye ve girişimcilere kefalet sağlayarak uygun koşullarla krediye erişimlerine destek olacaklarını anlattı.

İLAVE İSTİHDAM DESTEK PAKETİYLE YENİ İSTİHDAMA KATKI

Özegen, KGF'nin güncel kefalet destekli kredi programlarına da değinerek, dünyada ve Türkiye'de salgının etkileri devam ederken bir süre önce devreye aldıkları Hazine destekli KGF kefaletiyle kullandırılan “İlave İstihdam Destek Paketi”nin yeni istihdama katkı sağladığını kaydetti.

"SGK PRİMLERİ İŞKUR ARACILIĞIYLA İDADE EDİLİYOR"

Özegen, "İşletmelerin sağladıkları her yeni istihdamda 100 bin lira kredi imkanından yararlanmaları için Hazine destekli kefalet verilecek olup, ayrıca istihdam edilen kişi için işletmenin ödeyeceği SGK primleri de işletmelerin kullandıkları kredinin faiz ödemesinde kullanabilmeleri amacıyla İŞKUR aracılığıyla iade edilecektir." ifadelerini kullandı.

KOBİ'LERE FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ İMKANLARI

İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi ile KOBİ'ler için 35 milyon lira, KOBİ dışı firmalara yönelik de 250 milyon liralık kefalet desteğini sunduklarını belirten Özegen, 3, 4, 5 ve 6. Bölge'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca düzenlenen yatırım teşvik belgelerine sahip işletmelerin yatırımlarının finanse edilmesi amacıyla kullanılacak kredileri teminatlandırdıklarını bildirdi.

24 AY ÖDEMESİZ, 120 AY VADELİ KREDİ İMKANI

Özegen, yaklaşık 1 aydır söz konusu paketin kullanıcılara sunulduğuna işaret ederek, 24 ay ödemesiz, 120 ay vadeli kredi imkanının yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşvik mekanizmasından kaynaklı yaklaşık yüzde 7 faiz indiriminden de kullanıcıların faydalanabileceklerini söyledi.

SOĞUK HAVA ÜNİTESİ VE FRİGORİFİK ARAÇLAR DESTEK PAKETİ

Halen devam eden KOSGEB ile yürüttükleri Soğuk Hava Ünitesi ve Frigorifik Araçlar Destek Paketi'ne ilişkin de bilgi veren Özegen, paketin Türkiye'de soğuk zincirin olmaması nedeniyle oluşan ürün kaybını en aza indirmeye ve gıda enflasyonunu düşürmeye katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade etti.

CARİ FAİZLERE KOSGEB TARAFINDAN 10 PUANLIK İNDİRİM UYGULANACAK

Özegen, KOBİ başına 6,75 milyon lira kefaletle 7,5 milyon liraya kadar kredi imkanının sağlandığını aktararak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli Malı Tebliği'ne istinaden "Yerli Malı Belgesi"ne sahip soğuk hava ünitesi ve frigorifik araç yatırımlarının da kapsam dahilinde olduğunu dile getirdi. Bu pakette de cari faizlere 10 puanlık indirimin KOSGEB tarafından uygulanarak kullanıcılara finansman imkanı sağlandığına dikkati çeken Özegen, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ödeme koşullarıyla firmalara krediye erişim kolaylığı sunulduğunu anlattı.

“İLK KEZ BİREYSEL KREDİLERE DE KEFALET SAĞLADIK”

Özegen, salgın döneminde KGF tarafından ilk kez bireysel kredilere de kefalet sağladıklarını hatırlatarak, KGF kefaletiyle toplamda 42 milyar liralık kredi kaynağının bireysel kullanıcılara seferber edildiğini bildirdi. Erdoğan Özegen, bu pakette de kredi üst limitinin 10 bin lira olduğu bilgisini verdi.

KGF'DEN İHRACATÇILARA 105 MİLYAR LİRALIK DESTEK

KGF olarak Türkiye'nin ihracatına da çok ciddi katkı sunduklarını vurgulayan Özegen, "İhracatçılarımızın Eximbank başta olmak üzere, tüm bankacılık sektöründe bugüne kadar yaklaşık öz kaynak ve Hazine destekli 105 milyar liralık krediye erişimini KGF kefaletiyle sağlamış durumdayız." diye konuştu.

KGF DESTEK KREDİSİ-2 PAKETİ KULLANIMA AÇILDI

KGF öz kaynaklarından şu anda tüm bankalar aracılığıyla "KGF Destek Kredisi-2 Paketi"ni de kullanıma açtıklarını belirten Özegen, 100 bin lira ile 3 milyon lira arasında cirosu olan firmaların 1 milyon lira, 3 milyon lira ile 25 milyon lira arasında cirosu olan firmaların 2 milyon lira, 25 milyon lira ile 50 milyon lira arasında ciroya sahip firmaların da 3 milyon liraya kadar KGF kefaletiyle krediye erişim imkanından yararlanabileceğini aktardı.

Özegen, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) sağlanan kaynağa istinaden de TURWIB Programı ile kadın yönetici bulunan işletmelere destek sağlanarak, kadınların iş hayatına daha fazla katılımının amaçlandığını kaydetti. Erdoğan Özegen, TOBB Nefes Kredisi sayesinde de KGF kefaletiyle KOBİ’lere desteklerini sürdürdüklerini dile getirdi.

250 MİLYON LİRAYA KADAR HAZİNE DESTEKLİ KGF KEFALETLİ KREDİ

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Destek Paketi ile sektör ayrımı gözetmeksizin KOBİ’lere 35 milyon lira, KOBİ dışı iletmelere ise 250 milyon liraya kadar Hazine destekli KGF kefaletli kredi kullandırıldığını ifade eden Özegen, bu pakette de 3 yıl ana para ödemesiz 120 aya kadar vade imkanından yararlanılabileceğini bildirdi.

KGF PAKETLERİ, İŞLETMELERİN İSTİHDAMINA YÜZDE 17 KATKI SAĞLADI

KGF kredilerinin etki analizinin de yapıldığını belirten Özegen, buna göre KGF paketlerinin işletme bazında yüzde 17'lik istihdam artışı sağladığını, firmaların satışlarında da yüzde 70 artış, temerrüde düşme oranlarında 0,6 puan azalış meydana geldiğini söyledi.

“BATIK KREDİ ORANLARININ DA SİSTEMİN ÇOK ALTINDA”

Özegen, kefalet desteği sağladıkları firmalardaki batık kredi oranlarının da sistemin çok altında olduğuna dikkati çekerek, "Şu ana kadar KGF mekanizmasında bu rakam bankacılık sektörünün çok altında, yüzde 2,73 seviyesinde. Bu rakam aslında söz konusu mekanizmanın doğru olarak kurgulandığını, doğru işlediğini ve Türk özel sektörüne doğru olarak hizmet ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.