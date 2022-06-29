Kredi garanti kurumlarının kaynakları artırılıyor

Kurumlar vergisini kalıcı olarak yüzde 25'te tutacak ve kredi garanti kurumlarına kefalet miktarını 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkartacak teklif, TBMM'ye sunuldu.

Meclise sunulan kanun teklifiyle birlikte finans sektörünün tabi olduğu, 2022 ve 2023 yılı için yüzde 25'e yükseltilen kurumlar vergisi kalıcı olarak yüzde 25'e kalacak.

Teklifin 50 maddesinde nisan ayında kabul edilen ve finans sektöründe kurumlar vergisini bu yıl ve 2023 için yüzde 25'e yükselten kanunda değişiklik yapıldı.

Buna göre yüzde 25 kurumlar vergisi oranı "2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere" geçerli olacak.

Kefalet kaynağı 100 milyar liraya çıkacak

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemeyle KOBİ'lerin krediye erişim imkanları artırılacak. Sistem kapsamında yeni kefalet imkanlarının sağlanmasını teminen kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarı 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılacak.





Mali suçları araştırmakla sorumlu MASAK'ın kapasitesinde değişiklik

Reuters'in haberine göre, teklifte ayrıca yolsuzlukla mücadele düzenlemelerinde değişiklik ve mali suçları araştırmakla sorumlu MASAK'ın kurumsal kapasitesinde artış sağlayacak değişiklikler yer aldı.

Teklif metninde, "Bu itibarla FATF dördüncü tur değerlendirmesi sonucunda gri listeye alınan ülkemizin bir an önce listeden çıkmasının sağlanması hedeflenmektedir." denildi.