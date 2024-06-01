Kredi kartı asgari ödemeleriyle ilgili iddiaya DMM'den açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM),"3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapılan kartların kapatılacağı" iddiasını yalanladı..

AA & Ensonhaber

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan ve kamuoyunu yanıltan bildirimlerle açıklamalara ışık tutmaya devam ediyor..

Kredi kartlarıyla ilgili bazı yayın organları ve sosyal medya tarafından "3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapılan kartların kapatılacağı" yönünde iddialar ortaya atılmıştı..

DDM, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı..

Kullanıma kapatılacağı iddiaları gerçek dışı

DMM'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesinin bulunmadığı belirtildi.

Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına kapatıldığına işaret edilen açıklamada, üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatıldığı hatırlatıldı.

"Nakit kullanımına kapatılmaktadır"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '3 ay peş peşe sadece asgari ödeme yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak' iddiası doğru değildir.

Açıklamada ayrıca, piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi istendi.