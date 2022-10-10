Torba yasa kapsamında bulunan "sicil affı"; kredi, kredi kartı, protestolu senet ve karşılıksız çeki olanların borçlarının ana parasını ödemesi halinde finansal anlamda yeni bir başlangıç sağlayacak.

Koronavirüs salgını sonrasında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği olumsuzluklar, küresel ve yurt içindeki ekonomiye olumsuz yansıdı.

Fiyat artışı ile birlikte gelen yüksek enflasyon, vatandaşın ve iş çevrelerinin önünü tıkayacak bir sonuç doğurdu. Hükümet de enflasyonun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için vatandaşa nefes aldıracak yeni düzenlemeleri ardı ardına hayata geçirmeye başladı.

Şimdi de bankaların kara listesine düşenlere sicil affı yolda. Düzenleme şirket ve kişileri kapsıyor ve 10 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor.

Kredi kartı borcunu ödeyenlerin sicilleri temizlenecek

Kredi borcu, kredi kartı borcu, protestolu senet ve karşılıksız çeki bulunan işletme sahipleri, bankalarca kara listeye düşerek ticaretleri sınırlanıyordu. Şimdi kredi kartı borçlarına yapılandırma getirilerek, 1 Temmuz tarihine kadar borcunu ödeyene temiz sayfa açılacak. Borcunu ödeyeceklerin sicilleri temizlenmiş olacak. Sicili temizlenen esnaf da bankalarla olan ilişkilerine kaldıkları yerden devam ederek kredi kullanabilecek ve çek karnesi sahibi olarak ticaretini sürdürebilecek.

Düzenlemeden kredi puanları düşen vatandaşlar da yararlanabilecek.

Son 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi

Şu anda "Torba yasa" kapsamında görüşülen kredi kartı sicil affı olarak tanımlanan düzenlemenin, 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olarak çıkartılması bekleniyor. En son 2019'da "Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa" çıkartılmıştı.

Kara liste olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı

Sosyal destekleri içeren torba yasa teklifiyle, Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı olanağı geliyor.

1 Ekim 2022'den önceki borçları kapsıyor

Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak. Borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek.

Anaparayı ödemek yeterli

Sicil affı ile ilgili tasarı şöyle: "Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1.10.2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan 'Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi' nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz."