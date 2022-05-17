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    Kredi kartı kopyalanmasına dikkat

    Kredi kartlarımızda internette alışveriş yaparken, kartımızın kopyalanıp, içindeki limitin harcanmaması için dikkat etmemiz gerekiyor.
    • Özel Haber
    • 17.05.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 16:22
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    Kredi kartı kopyalanmasına dikkat

    Kredi kartımız üzerimizdeyken, kullandığımız bir yerde kopyalandığı için bizim bilgimizin dışında para çekilip, alışveriş yapılabiliyor.

    Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, kredi kartları kopyalandığında neler yapılması gerektiğini sıraladı.

    Küçük'e göre öncelikli olarak kredi kartı sahibi, kart ürecileri ve bankalar kredi kartı harcamalarında ortak sorumlu olarak işlem görüyor.

    Kredi kartı ile alışverişte nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

    • Kredi kartı sahipleri kartlarına sahip çıkacak, şifreyi kimse ile paylaşmayacak.
    • Kartın kullanıldığı sitenin güvenli site olmasına ve sertifikasının olmasına dikkat edilecek.
    • Kurumsallığına inandığımız setelerden alışveriş yapılacak.
    • Kopya sitelere ve özellikle de kopya tatil sitelerine karşı dikkatli olunacak.
    • Kredi kartı ekstrelerine dikkat edilecek.
    • 10 gün içinde bankaya ödemeye itiraz etmek hakkınız var.
    • İnternetten kullanacağınız kartın limiti sınırlı olmalı. Bunun için sanal kart da kullanabilirsiniz.
    • Mutlaka harcamanız cebinize mesaj olarak gelmeli.

    Kart kopyalandığında bankaların tavrı ne oluyor?

    • Kartın kopyalandığı anlaşıldığında bankaya haber verilecek.
    • Daha sonra karşınıza çıkacak anlaşmazlıklarda delil olarak kullanmak üzere o saatte nerede iseniz kanıtlar nitelikte bir bankamatikten işlem yapabilirsiniz.

    Kredi kartı kopyalanmasına dikkat #1

    İnternetteki açık pazarlar mağazalardan ne kadar sorumlu?

    • İnternetteki açık pazarlardaki mağazaların yol açtıkları zarardan sitenin kendisi de sorumlu.
    • Bu tür sitelerde yapılan alışverişlerde 14 gün içinde cayma hakkı da unutulmamalı.

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