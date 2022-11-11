Kredi risk primi puanı 400'un altına indi

Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşüğüne geriledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından 600 baz puanın altına indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılbaşından bu yana güçlü seyreden enflasyonla mücadelede attığı ve atacağı adımlara ilişkin beklentiler, yatırımcı kararları üzerinde etkili oluyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7,7 artarak beklentilerin üzerinde yavaşlama kaydetti.

Analistler, ekim ayında tahminlerin üzerinde yavaşlama kaydeden enflasyonun, Fed'in gelecekteki faiz artırımlarının boyutunu küçültebileceğine dair umutları artırdığını belirtti.



Türkiye'nin risk primleri de düşüş eğiliminde



ABD'de enflasyonun ekimde beklentilerin altında kalması piyasalarda risk algısının azalmasına sebep oldu. Türkiye'nin risk primlerinin de düşüş eğilimi hızlandı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri, nisandan bu yana en düşük seviyede

Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri, ABD'de beklentilerin altında kalan ekim enflasyon verisinin ardından 600 baz puanın altına inerek nisandan beri en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye'nin ihracatı ve Tahıl Koridoru risk primini azalttı

Analistler, Türkiye'nin son zamanlarda ekonomide attığı adımların yanı sıra Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında insanı merkeze alan diplomatik faaliyetleri, Tahıl Koridoru'nun açılması ve ülkenin ihracatına ilişkin olumlu gelişmelerin de risk primini azaltan faktörlerden olduğunu kaydetti.

Dolar endeksi ise 109'un altına geriledi

Bu arada, doların euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi ise 109'un altına gerileyerek iki ayın en düşük seviyesine indi.