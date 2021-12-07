Kripto borsası BitMart'ta 196 milyon dolarlık vurgun

Kripto borsası ve para piyasası tehditlere açık olduğunu yeni bir siber saldırıya uğrayarak tekrar gösterdi.

Kripto para borsası BitMart'ın, uğradığı siber saldırı sonucu hacklenerek 196 milyon dolar değerinde varlığın çalındığı bildirildi.

BitMart'ın CEO'su Sheldon Xia, ilk güvenlik kontrollerinin tamamlandığını, askıya alınan para çekme işlemlerinin bugünden itibaren başlayacağını ve zararın da şirketçe karşılanacağını belirtti.

MİLYONLARCA DOLARLIK TRANSFERLER FARK EDİLİNCE VURGUN ORTAYA ÇIKTI

Blockchain güvenlik ve veri analitiği şirketi Peckshield'ın BitMart'tan "Bitmart Hacker" isimli bir adrese milyonlarca dolarlık transferleri fark etmesiyle siber saldırı ortaya çıktı.

VURGUN ETHEREUM BLOK ZİNCİRİNDEN VE BSC AĞI ÜZERİNDEN YAPILDI

Peckshield, Ethereum blok zincirinden yaklaşık 100 milyon dolar ve BSC ağı üzerinden yaklaşık 96 milyon dolarlık transfer gerçekleştirildiğini açıkladı.

HACKERLAR, 20′DEN FAZLA KRİPTO VARLIK İLE İŞLEM GERÇEKLEŞTİRDİ

Hackerlar'ın Binance Coin, Safemoon dahil olmak üzere 20′den fazla kripto varlık ile işlem gerçekleştirdiği ifade edildi.

“SİBER SALDIRIYA İLİŞKİN İLK GÜVENLİK KONTROLLERİ TAMAMLANDI”

Borsanın kurucusu ve CEO'su Sheldon Xia, Twitter'dan yaptığı açıklamada, siber saldırıya ilişkin ilk güvenlik kontrollerinin tamamlandığını duyurdu.

ZARARI ŞİRKET ÖDEYECEK

Xia, olaydan etkilenen kullanıcıların zararlarının şirket tarafından karşılanacağını açıkladı. Sheldon Xia, para çekme işlemlerinin ise bugünden itibaren kademeli olarak başlatılacağını ifade etti.