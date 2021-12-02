Euro
15.208
0.96%
Dolar
13.3886
0.61%
Altın
765.02
0.48%
Borsa
1.879
1.18%
Bitcoin
773.009
3.06%
BTXN Coin
50.05
-3.22%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Kripto borsası hacklendi: 31 milyon dolar çalındı

    Hackerlar bu kez kripto para platformlarına dadandı. DeFi platformlarından MonoX Finance'teki açığı kullanan hackerlar, 31 milyon dolarlık vurgun yaptı.
    • AA
    • 02.12.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 13:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kripto borsası hacklendi: 31 milyon dolar çalındı

    Altcoinlerin işlem gördüğü merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarından MonoX Finance'teki açığı kullanan hackerların gerçekleştirdiği 31 milyon dolarlık vurgunun, bundan sonra benzer olaylara örnek olmasından çekiniliyor.

    ÇALINAN MİKTARDAN 1 MİLYON DOLARI GERİ KURTULDU

    Şirketçe; çalınan 31 milyonun, 1 milyonun doların geri kurtarıldığını açıklandı. Güvenlik hatalarının görüldüğü DeFi projelerdeki toplam zararın 12 milyar dolar olduğu öne sürüldü.

    SÖZLEŞMELERDEKİ HATA NEDENİYLE HACKLENDİ

    MonoX adıyla da bilinen borsanın, akıllı sözleşme taslaklarındaki bir hata nedeniyle hacklendiği belirtildi. Sözleşmedeki hata nedeniyle şirketin Mono adındaki kripto paralarının değeri değiştirildi. Normalinde daha fazla değer atfedilen tokenlarla diğer projelerin tokenları daha az maliyetle satın alındı.

    Kripto para platformu hacklendi

    12 MİLYAR DOLAR ZARAR

    MonoX hacker saldırısına uğrayan ilk DeFi platformu değil ve muhtelemen son da olmayacak. Ekim ayında bir başka DeFi platformu olan Indexed Finance'ten 16 milyon dolar çalındığı ortaya çıkmıştı.

    Blok-zincir analiz platformu Elliptic'in araştırmasına göre DeFi protokolleri, hırsızlık ve sahtecilik nedeniyle 12 milyar dolar zarar uğramış durumda. Bu zararın 1.5 milyar dolar 2020'de yaşanırken 10.5 milyar doları 2021'de görüldü.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir