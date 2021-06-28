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    Kripto para borsasına bir darbe de İngiltere'den

    İngiltere, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'tan operasyonlarını durdurmasını istedi.
    • AA
    • 28.06.2021 - 01:31
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 01:47
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    Kripto para borsasına bir darbe de İngiltere'den

    Kripto para piyasasında Çin'den gelen yasaklar büyük düşüşlere neden olurken bir darbe de İngiltere'den geldi.

    "OPERASYONLARINIZI DURDURUN"

    İngiltere, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'tan operasyonlarını durdurmasını istedi.

    Borsa şirketine çarşamba akşamına kadar süre tanındı.

    İngiltere Mali Denetim Otoritesi'nden yapılan açıklamada, Binance'ın ülkede işlem yapmak için lisansının olmadığı ifade edildi.

    Çarşamba akşamına kadar süre tanınan Binance'tan tanıtım ve promosyon amaçlı çalışmalarını durdurması istendi.

    YATIRIMCILARA UYARI

    Yatırımcılar da uyarıldı. İngiltere'de kripto para yatırım reklamı yapan ve satan çoğu firmanın yetkisinin olmadığı ifade edildi.

    Kripto para borsasına bir darbe de İngiltere den #1

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