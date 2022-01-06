Kripto para dolandırıcılığı 1 yılda 14 milyar dolarla rekor kırdı

Kripto para hayatımıza girdikten sonra kolaylıkları ve kazançları olduğu gibi riskleri de sık sık gündeme gelmeye başladı.

Kripto para ile yapılan işlem sayıları artıkça ve toplam piyasası genişledikçe dolandırıcılık yapılma payı da o oranda artış gösterdi.

Kripto parada geçen yıl, 2020'ye göre yaklaşık yüzde 80 artarak 14 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

KRİPTO PARA TOPLAM İŞLEM HACMİ 15,8 TRİLYON DOLAR

Blokzincir analitik firması Chainalysis’in raporuna göre, kripto paralarda toplam işlem hacmi geçen yıl 2020’ye göre yüzde 567 artarak 15,8 trilyon dolara ulaştı.

14 MİLYAR DOLAR YASA DIŞI İŞLEM YAPILDI

Bununla birlikte, 2021’de kripto para ile yasa dışı işlemler de yüzde 80 artarak 14 milyar dolara yükseldi.

Artışa rağmen, kripto paralarda işlem hacmi artışı nedeniyle yasa dışı faaliyetlerin kripto para işlem hacmindeki payı yüzde 0,60’dan yüzde 0,15’e geriledi.

3,2 MİLYAR DOLAR KRİPTO PARA ÇALINDI

Geçen yıl 3,2 milyar dolar değerinde kripto para çalınırken, bir önceki yıla göre artış yüzde 516 oldu.

KRİPTO PARALAR MERKEZ BANKALARI DENETİMİNDE DEĞİL

Kripto para birimleri, son derece karmaşık bilgisayar hesaplamaları ile üretilirken, dolar ve euro gibi geleneksel para birimlerinin aksine merkez bankaları tarafından kontrol edilmiyor. Bu nedenle dünya çapında düzenleyici makamlar dolandırıcılık konusunda uyarılarını artırırken, mali denetçiler de sektör için uygun düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürütüyor.