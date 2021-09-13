Kripto para düzenlemesi hatırlatması

Kripto para düzenlemesine ihtiyaç duyulduğu konusu, çeşitli kurum ve kişiler tarafından gündeme getirilmeye devam ediliyor.

Avukat Muharrem Murat Aydar da kripto paralarla ilgili yasal düzenlemelerin şart olduğunu vurgulayarak, bazı ülkelerin, bu konuda arayışlarının olduğunu vurguladı.

Aydar, Türkiye’nin manipülasyonu engellemek için kripto para piyasaları üzerinde düzenleme yapmasının gerekliliği üzerinden durarak bu alandaki en büyük tehlikenin elinde en çok Bitcoin olan 1.000 hesaba dikkati çekti.

BITCOINE SAHİP 1.000 HESAP, VAR OLAN TÜM BITCOINLERİN YÜZDE 40’INI ELİNDE TUTUYOR

Avukat Aydar, çok az insanın çok büyük miktarda kripto parayı elinde tutacağının belirterek "Örneğin en çok Bitcoin'e sahip 1.000 hesap, var olan tüm Bitcoinlerin yüzde 40’ını elinde tutuyor. Büyük miktarda Bitcoin'e sahip olan bu hesapların sahiplerinin çoğu birbirlerini tanıyorlar.

"KOORDİNELİ ŞEKİLDE PİYASAYI MANİPÜLE EDİYORLAR"

Fiyatları artırmak veya azaltmak için koordineli eylemlerde bulunup piyasayı çok rahat bir şekilde manipüle ediyorlar ve kripto para piyasalarında gerçek bir düzenleme olmadığından yaptıkları bu manipüle işlemleri yasa dışı olarak bile görülmüyor.” dedi.