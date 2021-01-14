Kripto para piyasa hacmi yeniden 1 trilyon doları aştı

Kripto paralar hayatımıza girdi ve merkez bankaları dahil tüm kurumlar bu konuda çalışmalar yürütmeye başladı. Piyasadaki kripto paraların ise hacmi yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle kripto para piyasalarında toplam hacim 3 günlük aradan sonra yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Tüm kripto para piyasalarındaki toplam hacim son 24 saatte yaklaşık 93 milyar dolar artışla 1 trilyon 3 milyar 540 milyon dolara yükseldi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 30 milyar dolarlık düşüşle 125 milyar dolara geriledi.

Piyasa hacmindeki yükselişi, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in yönünü yeniden yukarıya çevirmesi de etkili oldu. Bitcoin, hafta sonu ulaştığı 41 bin 946,74 dolarlık yeni zirveden, ABD tahvillerindeki hızlı artışın da etkisiyle 33 bin dolar düzeyine kadar geriledikten sonra, son 24 saatte yüzde 10'dan çok artışla 37 bin 500 dolar sınırına döndü.

BİTCOİN, 24 SAATTE YÜZDE 10,73 ARTIŞ GÖSTERDİ

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10,73 artışla 37 bin 408,68 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 0,26 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 621 milyar dolardan, yaklaşık 74 milyar dolarlık artışla 695 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 13 birimin değeri düşerken, düşenlerden 1 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

PİYASA HACMİNİN YÜZDE 69,2'Sİ BİTCOİN

Toplam 8 bin 257 kripto para biriminin işlem gördüğü 33 bin 963 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69,2'sini Bitcoin oluşturuyordu.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasası değerlendirmesinde, Bitcoin'in kurumsal ilgiyi üzerine çektiğine işaret etti.