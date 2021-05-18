Kripto para piyasa hacmi yeniden 2 trilyon doların üzerinde

Tesla'nın Bitcoin ile araç satın alımlarını askıya almasının ardından gelen genel satışlarla, 2 trilyon doların altına gerileyen toplam hacim, "dipten alımların" etkisiyle yeniden yükseldi.

Analistler, kripto para piyasalarına gelen alımları, işlem ağ değeri (Network Value to Transaction, NVT) indikatörü verilerinin "dipten satın alma fırsatları" yaratmasına bağlıyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, yaptığı ilk açıklamanın ardından dün de şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattıklarına ilişkin haberleri yalanladı.

BITCOIN YÜZDE 7 DEĞERLENDİ

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 42.207,29 ve 45.748,54 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 7 artışla 45.270,32 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 18,09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolar artışla 844 dolara yükseldi.

ETHEREUM YÜZDE 9,23 YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 3.129,01 ve 3.565,95 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 9,23 artışla 3.448,15 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 10,76 ve piyasa hacmi de yaklaşık 26 milyar dolar artışla 394 milyar dolar düzeyindeydi.

BINANCE COIN YÜZDE 7,94 ARTTI

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 486 ve 542,33 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 7,94 artışla 524,57 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 17,68 ve piyasa hacmi de yaklaşık 5 milyar dolarlık artışla 80 milyar dolar düzeyindeydi.

TOPLAM HACİM, 2 TRİLYON 81 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2 trilyon 500 milyar doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 2 trilyon 81 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1 trilyon 5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

TOPLAM PİYASA HACMİNİN YÜZDE 40,2'Sİ BITCOIN

Toplam 9 bin 888 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40,2'sini Bitcoin, yüzde 18,8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 222 milyar dolar düzeyindeydi.