Kripto para piyasalarında ölü coinlerin sayısı artıyor

Kripto para piyasasındaki dalgalanma düşük değerli coinlerin piyasadan silinmesine neden oldu.

Uzmanlar, son zamanlarda kripto para piyasasından silinen coinlerin kontrolsüz artışların etkisiyle gerçekleştiğini belirtti.

Ölü coinlerin sayısı 1.700'ü geçti

AA'nın haberine göre, dünyada şu anda 10 bin 272 adet aktif olarak kullanılan kripto para bulunuyor. Ölü altcoin analizleri yayınlayan 99Bitcoins verilerine göre ise nisan itibarıyla ölü coinlerin sayısı 1.700'ü geçmiş durumda.

Ölü coinlerin nedeni

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Yüksel, kripto paraların ölü coin haline gelmesinin birçok nedeni olduğunun altını çizen Yüksel, "Öncelikle, kripto paraları geliştiren kurumlar finansal veya teknik açıdan başarısız olabilirler. Bu durum da kripto paraların zarar etmesine sebebiyet verecektir. Bunların yanı sıra, bu kripto ürünlerini geliştiren kişiler projeyi bırakmış olabilirler.

Dolandırıcılık yapmak için üretilmiş olabilirler

Bu hususlara ek olarak, kripto paralar dolandırıcılık nedeniyle de ölü coin haline gelebilir. Başka bir ifadeyle, kripto paralar insanları dolandırmak amacıyla kötü niyetle oluşturulmuş olabilirler. Belirtilen bu nedenler kripto paraların ölü coin haline gelmesine sebebiyet vermektedir.

Ölü coin sahipleri zarar etti

Ölü coinler faaliyetlerine devam etmediklerinden ötürü bu coinlere sahip olanlar zarar etmiş olmaktadırlar. Dolayısıyla, ölü coinlerin miktarının azaltılabilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması hayati önem arz etmektedir." şeklinde konuştu.

Kontrolsüz büyüme ölü coinlerin sayısını artırıyor

Yüksel, özellikle son yıllarda kripto piyasasının inanılmaz şekilde büyüdüğüne dikkati çekerek, birçok bilim insanının bu hususun problem yaratacağını daha önceden ifade ettiğini belirtti.

"Piyasa kontrolsüzce büyüdü"

Yüksel, "Özetle, kripto piyasasının kontrolsüzce büyümesi bu problemin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Burada en fazla eleştirdiğim konu ise insanların kısa sürede emek vermeden para kazanma isteğidir. Bu durum kripto paraların da bu amaçla kullanılmasına yol açmıştır.

Netice itibarıyla, kripto paraların sayıları özellikle son yıllarda radikal bir şekilde artmıştır. Buna karşın, ölçüsüzce artan kripto paraların içerisinde finansal açıdan kârlı olmayanların da sayısı artmıştır. Bunun sonucunda insanlar çok daha fazla kaybetmeye başlamışlardır." diye konuştu.