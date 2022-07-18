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    Kripto para piyasası yeniden yükselişe geçti

    Doların yükselişine ara vermesiyle birlikte kripto para piyasası yeniden 1 trilyon doların üstüne çıkarken en çok değer kazanan para birimi Ethereum oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 13:36
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    Kripto para piyasası yeniden yükselişe geçti

    Dünyada enflasyon endişesi devam ederken kripto para yatırımcıları, piyasayı yakından takip etmeye devam ediyor.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından kripto para birimi Bitcoin, düşüşe geçti.

    Bitcoin, son günlerdeki artışıyla yatırmcılarını yüzünü güldürmeyi başardı ve 22 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.

    Piyasa tekrardan 1 trilyon doların üzerinde

    Diğer yandan bugün doların yükselişine ara vermesiyle birlikte, kripto para piyasası 14 Haziran'dan bu yana ilk kez 1 trilyon doların üstüne çıktı.

    En çok değerlenen Ethereum

    Aynı zamanda en çok değer kazanan kripto para birimi ise Ethereum oldu. Ethereum, şu anda 1480 dolar seviyesinde işlem görürken piyasalardaki heyecan hız kesmeden devam ediyor.

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