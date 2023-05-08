Kripto para piyasasında BRC-20 dalgası Mart başında piyasaya giriş yapan BRC-20 kripto para birimleri bir haftada yüzde 682 büyüdü.

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Kripto para dünyasında son trend, mart ayında geliştirilen ve Ordinals Protokolü sayesinde değiştirilebilir dijital varlıklar olarak üretilen BRC-20 kripto para birimleri oldu.

Toplam piyasa değeri bir haftada yüzde 682 büyüme kaydeden BRC-20 kripto para birimleri, 137 milyonun üzerine çıktı ve Bitcoin ekosistemindeki işlemlerden yüzde 6'lık pay almayı başardı.

Bitcoin blokzincirinde çalışan BRC-20 kripto para birimlerine olan yoğun ilgi, Bitcoin’deki işlem ücretlerinde dalgalanmaya sebep oldu.

Sayısı 8 bin 800’ü aştı

Protokolün geliştiricisi Ordspace tarafından takip edilen verilere göre, “Bitcoin Request for Comment” kelimelerinin baş harflerinden oluşan BRC-20 kripto para birimlerinin sayısının mayıs ayının başında 8 bin 800’ü aştığı görüldü.

Değiştirilebilir dijital varlıkların basım ve transferini kolaylaştırmak için geliştirildi

Domo takma isimli bir anonim kripto para analistinin Bitcoin blokzincirinde değiştirilebilir dijital varlıkların basım ve transferini kolaylaştırmak için mart başlarında geliştirdiği BRC-20 standardı, kısa sürede yatırımcıların ilgisini çekti.

Bitcoin pazarından yüzde 6’lık pay aldı

Ordinals Protokolü’nün yayınlanmasından birkaç hafta sonra ortaya çıkan bu kripto para birimleri, mayıs ayı itibarıyla toplam Bitcoin ticaret hacminden yüzde 6’lık pay almayı başardı.