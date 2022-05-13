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    Kripto para piyasasının LUNA'sı yüzde 99'u aşan değer kaybetti

    Bitcoin'in başı çektiği kripto paralarda alt coinlerden LUNA, hızlı düşüşü ile ilgileri birden üzerine çekti.
    • 13.05.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 16:09
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    Kripto para piyasasının LUNA'sı yüzde 99'u aşan değer kaybetti

    Kripto para piyasası, uzun süredir makro ekonomik endişeler nedeniyle baskılandı. Kripto para piyasasında ilk 10'da yer alan ve çok sayıda yatırımcısı bulunan LUNA'nın, yüzde 99'u aşan değer kaybı sonrası önemli platformların işlem listelerinden çıkarılması, söz konusu piyasanın güvenilirliğini tekrar gündeme getirdi.

    Siyah kuğu

    Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin çözülememesinin etkileri ve değişen merkez bankası para politikaları ile riskli varlıklara ciddi satışlar gelmişti. Buna ek olarak kripto para piyasasında da siyah kuğu olarak nitelendirilebilecek bir facia yaşadık.

    120 dolardan sıfıra indi

    Bir dolara eşit olmak üzere tasarlanan kripto para UST'nin fiyatını dengelemek için aynı ekip tarafından çıkarılan "stabil coin" LUNA'nın arzının artırılması değer kayıplarını çok yüksek seviyelere taşıdı. LUNA'nın değeri, gördüğü en yüksek seviye olan 120 dolardan neredeyse sıfıra düştü.

    LUNA

    LUNA borsadan kaldırıldı

    LUNA’nın fiyatında yaşanan bu hareketlilik sonrası önce Binance borsası, vadeli işlemlerde LUNA'yı delist etti. Ardından fiyatın sıfıra yaklaşması nedeniyle "LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR" işlem çiftleri borsadan kaldırıldı.

    LUNA'nın değer kaybı ABD enflasyon verisinin açıklanmasına rastladı

    Konunun uzmanı Gökçe Çalışan, kripto para piyasalarında yer alan LUNA'nın piyasa büyüklüğü bakımından ilk 10'da yer alan bir coin olduğunu belirterek, "LUNA'nın likidite havuzları arasında geçiş yaparken ve en zayıf olduğu anda gerçekleşen olay sonucunda, LUNA 1 dolarlık değerinden saparak sert bir şekilde düşüşe geçti. Tam da ABD'nin enflasyon verisine denk gelmesi endişeyi artırdı. UST’yi tekrar 1 dolara eşitlemek için ekip tarafından bir plan açıklandı ancak planın işe yaramadığını gördük." dedi.

    LUNA

    AA'nın haberine göre, bugün saat saatlerinde LUNA 0,0001 dolar, UST ise 0,19 dolardan işlem görüyor.


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