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Kripto para Solana, Bitcoin'in tahtına gözünü dikti

Kripto para Solana, Bitcoin'in tahtına gözünü dikti

Bitcoin'le ilgili olarak yapılan açıklamalar ve alımlar değerini yükseltip, indirirken yatırımcının da kararsız kalmasına neden oluyor.