Kripto para toplam piyasa hacmi 2 trilyon doların altında

Kripto paralarla ilgili yaşanan spekülasyonlar ve birbiri ardına yapılan açıklamalar kripto para cephesinde derin dalgalanmalara neden oluyor.

Kısa pozisyonların artması, hash oranındaki sert düşüş gibi nedenlerde gerileyen Bitcoin 54 bin dolar düzeyine kadar inerken, tüm piyasalarda toplam hacim de 2 trilyon doların altına geriledi.

Glassnode verilerine göre borsalardaki Bitcoin vadeli işlemlerin ortalama fonlama oranı, pazar günü yüzde -0,03'e kadar geriledi. Piyasada alıcılar ve uzun pozisyonlar ağırlıkta olduğunda fonlama oranı yükseliyor, tersi durumlarda ise düşüyor.

BITCOIN'İN TOPLAM PİYASA HACMİ 47 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

Son 24 saat içinde 54 bin 62,13 ve 57 bin 520,05 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4,31 düşüşle 54 bin 648,08 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10,28 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 20 milyar dolara geriledi.

ETHEREUM YÜZDE 6,37 DÜŞÜŞ YAŞADI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 6,37 düşüşle 2 bin 107,35 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 2,92 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 243,17 milyar dolar düzeyine geriledi.

BINANCE COIN YÜZDE 4,98 GERİLEDİ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 4,98 düşüşle 489,18 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 14,27 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 75,11 milyar dolara geriledi.

TÜM PİYASALARDA TOPLAM HACİM 1 TRİLYON 984 MİLYAR 940 MİLYON DOLAR

Tüm piyasalarda toplam hacim de 1 trilyon 984,94 milyar dolar ile 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2 trilyon dolar sınırının altına geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar sınırını aşmıştı.