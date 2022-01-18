Türkiye'de kripto para yasal düzenlemeleri devam ediyor

Daha önce kripto para konusunda uzman isimlerle Meclis'te bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, şimdi de Binance'ın Türkiye temsilcileriyle görüşecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "kripto para" ile ilgili yasal düzenleme için çalışmalara başladıklarını bildirerek, bu konuda ilk temasları başlatmıştı.

BİNANCE TÜRKİYE TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Daha önce kripto para konusunda uzman isimlerle Meclis'te bir araya gelen Elitaş, 20 Ocak'ta kripto para borsalarından Binance'ın Türkiye temsilcileriyle görüşecek.





KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ, MAĞDURLARI KORUYACAK

Kripto piyasası düzenlemesini, "vergilendirmenin ötesinde, bu alanda ortaya çıkabilecek mağdurları düşünme amaçlı yapılması gereken bir iş" olarak nitelendiren Elitaş, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme konusunda bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİNİN YASAL ALTYAPISINDAN NOTLAR