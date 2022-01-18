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- Türkiye'de kripto para yasal düzenlemeleri devam ediyor
Türkiye'de kripto para yasal düzenlemeleri devam ediyor
Daha önce kripto para konusunda uzman isimlerle Meclis'te bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, şimdi de Binance'ın Türkiye temsilcileriyle görüşecek.
- AA
- 18.01.2022 - 17:49
- Güncelleme : 18.01.2022 - 18:23
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "kripto para" ile ilgili yasal düzenleme için çalışmalara başladıklarını bildirerek, bu konuda ilk temasları başlatmıştı.
BİNANCE TÜRKİYE TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK
Daha önce kripto para konusunda uzman isimlerle Meclis'te bir araya gelen Elitaş, 20 Ocak'ta kripto para borsalarından Binance'ın Türkiye temsilcileriyle görüşecek.
KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ, MAĞDURLARI KORUYACAK
Kripto piyasası düzenlemesini, "vergilendirmenin ötesinde, bu alanda ortaya çıkabilecek mağdurları düşünme amaçlı yapılması gereken bir iş" olarak nitelendiren Elitaş, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme konusunda bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.
KRİPTO PARA DÜZENLEMESİNİN YASAL ALTYAPISINDAN NOTLAR
- Kripto para yatırımcıları, içerik olarak yasaklama yönünde değil ama vergilendirme yönünde bir düzenleme beklediklerini ifade ediyor.
- Kripto para düzenlemesinde belirli tutarın üzerindeki tutarlardan vergi alınacak.
- Piyasa temsilcileri ise vergiyi, kripto yatırımların kitlelere yayılmasında ve legal bir sistem oluşmasında önemli bir gelişme olarak kabul ediyor.
- Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan düzenleme, kara paranın önlenmesini amaçlıyor.
- Kripto para düzenlemesinde olabilecek risklere karşı önlemlerin de getirilmesinin önemli yer tutması bekleniyor. Şüpheli görülen para işlemlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yetki verileceği belirtiliyor.
- Böylelikle denetim de artırılabilecek.
- Kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor.
- Sistemdeki şirketlere altyapı çalışmaları için zaman tanınması ve teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımların olması da bekleniyor.
- Düzenlemede ayrıca ihraç ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı yer alması da beklentiler arasında.