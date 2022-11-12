Kripto para yatırımcıları, 2 trilyon dolardan fazla kaybetti

3 trilyon dolar değerindeki kripto para dünyasında yaşanan çarpıcı düşüş sonrası 900 milyar dolar seviyeleri görüldü. Uzmanlar, "Gerileme çok şiddetli oldu. FTX'in iflası kripto pazarını sarstı" dedi.

Bundan bir yıl önce 68 bin dolar sınırına ulaşan Bitcoin, makroekonomik zorluklar ve piyasadaki olumsuz durumlar nedeniyle sert düşüş yaşadı.

Son olarak kripto para borsası FTX tarafından yapılan iflas açıklaması, Bitcoin'in fiyatını 18 bin doların altına geriletti.

3 trilyon dolardan 900 milyar dolara geriledi

Hal böyle olunca, bir zamanlar yaklaşık 3 trilyon dolar değerinde olan endüstri, şimdi 900 milyar dolar civarında bulunuyor.

Bir yatırım firmasından Araştırma Direktörü Katie Talati, CNBC'ye, 2 trilyon dolar civarındaki kaybı değerlendirdi.

Gerileme çok hızlı ve şiddetli oldu

Talati, "Şimdi geriye dönüp baktığımızda, varlıkların heyecanı ve fiyatları açıkça kendilerini aşıyor ve herhangi bir temel değerin çok üzerinde işlem görüyordu. Gerileme çok hızlı ve şiddetli olduğundan, birçok kişi dijital varlıkların öldüğünü ilan etti." dedi.

Yaşananların endüstrinin birçok kusurunu ortaya çıkardığını anlatan Talati, bu durumun yatırımcılara ve halka finansal düzenlemenin neden var olduğunu hatırlattığını kaydetti.

FTX'in iflası kripto pazarını sarstı

Bulut tabanlı hizmetler sağlayan ve 130 bin Bitcoin sahibi olan MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, "Bitcoinciler adına konuşursak, kapana kısılmış gibi hissediyoruz ve çıkmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

FTX'in iflasının kripto pazarını sarstığını ifade eden Saylor, "Sektörün büyümesi gerekiyor." diye ekledi.