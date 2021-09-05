Kripto para yatırımcısına bu hafta kazandırdı

Kripto para piyasasında bu hafta Bitcoin, Ethereum, Cardano ve Solana adından en çok söz ettiren para birimleri oldu.

Bitcoin'in haftalık yükselişi yüzde 3 olurken, Ethereum'un haftalık yükselişi yüzde 22'yi, Solana ise yüzde 52 değer kazanan Solana ise en dikkat çeken yükselişlerden birine imza attı.

ABD'DE AÇIKLANAN VERİLER BITCOIN'İN YÖNÜNÜ BELİRLEDİ

ABD'de ağustos ayında tarım dışı istihdamın 235 bin ile beklentilerin altında yükselmesi ile Bitcoin, cuma günü 50 bin 982 dolara kadar tırmanmasının ardından sakin bir haftasonu geçirdi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,4 yükselişle 50 bin 30 dolar oldu. Son 2 gündür 50 bin dolar civarında bir seyir izledi. Haftalık yükselişi ise yüzde 3'ü buldu.

ETHEREUM'UN HAFTALIK YÜKSELİŞİ YÜZDE 22

Piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para olan Ethereum da cuma günü kısa bir süreliğine 4 bin doların üzerine çıksa da bu seviyenin altına geriledi. Bugün, günlük yüzde 0,22 yükselişle 3 bin 922 dolarlık değere ulaştı. Ethereum'un haftalık yükselişi yüzde 22 oldu.

CARDANO/ADA 1 AYDA YÜZDE 108 YÜKSELDİ

Son 1 aydaki yükselişiyle dikkat çeken Cardano (ADA) da sakin bir haftasonu geçiriyor. Perşembe günü 3,10 dolarla tarihi zirvesine ulaşan ADA gelen kâr satışlarıyla dün 2,85'e geriledi. Bugün ise yatay bir seyir izleyerek 2,88 dolar oldu. ADA son 1 haftada yüzde 1 değer kaybederken aylık yükselişi yüzde 108'i buldu.

SOLANA 1 AYDA YÜZDE 278 ARTTI

Solana bugün itibarıyla son 1 haftada yüzde 52 yükselişle 140,4 dolarlık değere ulaştı. Bu yükselişte Solana ağında artan NFT satışları etkili oldu. Solana son yükselişle beraber 41 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük on kripto para biriminin arasına girdi. Solana son 1 ayda ise yatırımcısına yüzde 278 kazandırdı.