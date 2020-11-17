Kripto parada toplam piyasa hacmi 475 milyar doları aştı

Kripto para birimlerinde toparlanmanın etkisiyle yükselmeye devam ediyor.

Kripto para birimlerinde toparlanmanın etkisiyle cuma günü 463 milyar 830 milyon dolara ulaşan toplam piyasa hacmi, hafta sonunda gelen satışlarla 458 milyar 790 milyon dolara kadar çekildikten sonra, yeni alım dalgasıyla 475 milyar doları aştı.

Gelen alım dalgasının etkisiyle, kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 15'inin değeri düşerken, ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de geçen hafta yükseldiği 120 milyar dolar sınırından, yeni haftanın başında 97.95 dolar ile 100 milyar doların altına geriledikten sonra, 26 milyar dolar dolayında toparlanarak 124 milyar 410 milyon dolara yükseldi.

EN YÜKSEK HACİMLİ BİRİM BİTCOİN

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3,84 artışla, haftalık kazanımı da yüzde 8,28 düzeyine geldi. Bitcoin'in piyasa hacmi de yeni haftanın ilk gününde 298 milyar 40 milyon dolara çekildikten sonra, yaklaşık 10 milyar dolarlık toparlanma ile 308 milyar 260 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64,9'unu Bitcoin oluşturuyor.