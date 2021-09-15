Kripto paradaki manipülasyon 100 milyar dolarlık dalgalanmaya neden oldu

Kripto paradaki manipülasyon 100 milyar dolarlık dalgalanmaya neden oldu

Walmart'ın Litecoin kabul etme kararı almadığı halde yayınlanan sahte bülten ve Twitter mesajı ile yapılan haberler kripto paraların önce değerini artırdı, haber yayınlanınca da düşüşler yaşattı.

Kripto para piyasasında yaşanan en son manipülasyon, para birimlerinde toplam piyasa üzerinden 100 milyar dolarlık dalgalanmaya mal oldu.

Manipülasyon süreci, Walmart'ın 1 Ekim'den itibaren online mağazalarında Litecoin kabul edeceğini açıklaması ile başladı. Litecoin fiyatı fırladı. Ancak açıklamanın yer aldığı basın bülteni sahte çıktı.

WALMART'IN MAĞAZALARINDA LİTECOİN KABUL EDECEĞİ YALAN HABERİ İKİ KAYNAKTAN YAYILINCA BASINDA YER BULDU

Uluslararası basın bülteni sunma platformu GlobalNewswire'a Walmart'ın 1 Ekim'den itibaren online mağazalarında Litecoin kabul edeceğini açıkladığı bir bültenin dışında Litecoin Twitter hesabında da bu bülten paylaşılınca uluslararası haber ajansları, Walmart'ın Litecoin kabul edeceğini dünya basınına servis etti.

WALMART BU HABERİ YALANLADI

Ancak yaklaşık 25 dakika sonra Walmart bu haberi yalanladı, söz konusu tweet de silindi.

LITECOIN VAKFI İŞ BİRLİĞİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

İlerleyen saatlerde Litecoin Vakfı da Twitter üzerinden Walmart ile herhangi bir iş birliğine gitmediğini duyurdu.

YÜZDE 30'DAN FAZLA DEĞER KAZANDI

O esnada Litecoin önce 175 dolardan 17 dakikada 233 dolara çıktı, ardından yeniden 178 dolara kadar geriledi.

YAPILAN HABERLER BITCOIN DAHİL TÜM KRİPTO PARALARI ETKİLEDİ

Haberin etkisiyle başta Bitcoin olmak üzere çoğu kripto parada da önce yükseliş ardından düşüş yaşandı.

YALAN HABERİN ETKİSİYLE PİYASADA 100 MİLYAR DOLARLIK DALGALANMA YAŞANDI

Bu dalgalanma esnasında kripto paraların toplam piyasa değeri önce 2 trilyon 28 milyar dolardan 2 trilyon 124 milyar dolara çıktı. Ardından 2 trilyon 4 milyar dolara geriledi. Piyasada toplam piyasa üzerinden bu yalan haberin etkisiyle 100-120 milyar dolarlık bir dalgalanma gerçekleşti.