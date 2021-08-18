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    Kripto paralar düşüşe geçti

    Piyasada en fazla işlem gören 100 kripto para biriminden 89'unda düşüş yaşanıyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.08.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 12:33
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    Kripto paralar düşüşe geçti

    Dijital para birimlerindeki oynaklık sürüyor. Bir dönem 65 bin dolar düzeyinde olan Bitcoin, derin düşüşler yaşadıktan sonra tekrar yükselişe geçmişti. Ancak bugün itibari ile yeniden 45 bin 400 dolar seviyesine geriledi.

    100 KRİPTO PARADAN 89'U DEĞER KAYBETTİ

    En büyük işlem hacmine sahip 100 kripto para biriminden 89'u, son 24 saatte dolar bazında değer değer kaybetti.

    Kripto paralar düşüşe geçti #1

    PİYASADA BUGÜNKÜ RAKAMLAR

    Doların güne 8,43 liradan, euronun 9,89 liradan, sterlinin 11,60 liradan ve altının ons fiyatının ise 1.792 dolardan başladığını belirterek kripto para düşüşlerini şöyle özetleyelim:

    Bitcoin bu sabah yüzde 1,20 düşüşle 45 bin 400 dolardan işlem gördü. Ethereum'daki düşüş yüzde 3.7'yi buldu ve 3.060 dolara kadar geriledi. Tether 1 dolar, Binance Coin 415 dolardan işlem görüyor.

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