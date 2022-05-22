Kripto paralarda 7 haftadır yaşanan kayıp piyasadan 1 trilyon doları sildi

Kripto para piyasası, dünyada yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının etkisinde güvenli liman arayan yatırımcının tercihlerindeki değişiklik nedeni ile kan kaybediyor.

Küresel anlamda yaşanan gelişmeler ve yüksek enflasyon ile faiz ortamına ilişkin endişelerin kripto piyasalardaki kayıpları devam ettiriyor.

Son 7 haftada Bitcoin'in fiyatı yüzde 40'a yakın, Ethereum'un fiyatı yüzde 45 geriledi. Kripto paralar 7. haftayı da kayıpla kapattı, piyasadan yaklaşık 1 trilyon dolar silindi.

Yüksek enflasyonist ortamda riskli varlıklardan kaçışın ivme kazanmasıyla kripto para piyasasında geçen yılın kasım ayında başlayan düşüş devam ediyor.

Uzmanlar uyarıyor

Uzmanlar, ortaya çıktığı günden bugüne birçok hızlı iniş ve çıkışın deneyimlendiği kripto paralardaki son yaşananların, dijital varlık ekosistemi için en önemli sınavlardan biri olduğuna işaret ederek, yatırımcının risklerini iyi tartmaları gerektiğini kaydetti.

İlk 10 da gösterilen LUNA'daki çöküş kripto paraya güveni azalttı

AA'nın haberine göre, Terra platformu tarafından bir dolara eşit olmak üzere tasarlanan kripto para UST'nin fiyatını dengelemek amacıyla çıkarılan stabil coin LUNA'da yaşananların ardından güvenin sorgulanması ise çöküşü hızlandırdı.

Gelinen noktada ilk 10'da gösterilen ve çok sayıda yatırımcısı bulunan LUNA'nın değerinin sıfırlanması ve Binance'den delist edilmesi, sabit coinlerdeki istikrarsızlığın piyasanın geneline sıçramasıyla sonuçlandı.

2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolara indi

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin 558,6 milyar dolarla en yüksek piyasa değerine sahip kripto varlık olurken, ikinci sırada 237,6 milyar dolarla Ethereum geliyor.

Bitcoin 1,5 yılın en dip seviyesini gördü

Blokzincir teknolojisine sahip kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, geçen yılın kasım ayında 69 bin doları aşarak rekor kırdı. O tarihten bu yana düşüşe geçen Bitcoin'in fiyatı, bu ay piyasada oluşan istikrarsızlık ortamı ile 24 bin 500 dolara kadar gerileyerek 1,5 yılın en dip seviyesini gördü. Bitcoin'in fiyatı böylece zirvesinden yüzde 64,5 düşüş kaydetmiş oldu.

Bitcoin'deki düşüş 7 haftada yüzde 40'a dayandı

Bitcoin'in fiyatı mart sonunda kayıplarının bir kısmını telafi ederek 48 bin doların üzerini görse de o tarihten bu yana üst üste 7 haftayı da değer kaybıyla tamamladı ve 29 bin 100 dolar seviyelerinde dengelendi. Böylece, nisan başından bugüne kadar geçen 7 haftalık süreçte Bitcoin'in fiyatındaki kayıp yüzde 40'a dayandı.

Ethereum'un fiyatı 7 haftada yarıya yakın indi

Kripto paralar arasında en yüksek ikinci piyasa değerine sahip Ethereum'un fiyatı da geçen yılın kasım ayında 4 bin 870 dolarla zirveyi görmüş, o tarihten sonra düşüş trendine girmişti. Sabit coinlerdeki düşüşün sıçramasıyla nisan başında bulunduğu 3 bin 590 dolar seviyelerinden 1.925 dolara kadar gerileyen Ethereum'un fiyatı, arka arkaya 7. haftayı da kayıpla kapatarak 1.960 dolar seviyesinde dengelendi. Ethereum'da söz konusu 7 haftanın kaybı yüzde 45 oldu.