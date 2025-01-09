Kripto paralarda sert düşüş yaşandı

Haber Merkezi

ABD'de başkanlık seçimini kripto paralara destek veren aday kazanınca Bitcoin, 108 bin 244,9 dolara kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Kripto para piyasası, son 24 saatte yüzde 6,12'lik bir düşüş yaşadı ve 3,36 trilyon dolara geriledi.

İşlem hacmi yüzde 35,28’lik artışla 172,39 milyar dolara ulaştı. Yatırımcı duyarlılığını ölçen Korku ve Risk İştahı Endeksi ise 54’e düştü.

BITCOIN

Bitcoin dün 92 bin 716,6 dolara kadar düşmüştü, bugün ise 94 bin 387,3 dolardan işlem görüyor.

Ancak Bitcoin'in piyasa değeri hala 1,91 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM

Ethereum ise bugün yaklaşık yüzde 8,5 değer kaybederek 3 bin 328,04 dolardan işlem görüyor.

ABD'DEN GELEN EKONOMİK VERİLER DÜŞÜŞTE ETKİLİ OLDU

Bitcoin, ve Ethereum gibi altcoinlerde yaşanan gerilemede, ABD ekonomisinden gelen son verilerin etkili olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, kripto piyasasındaki bu düşüşte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını uzun süre yüksek tutması, ABD Hazine tahvili getirilerindeki artış, bütçe açıkları gibi konuların etkili olduğunu söylüyor.

20 OCAK ÖNCESİ DALGALANMA

Ayrıca, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesinde piyasalardaki dalgalanmanın sürmesi de bekleniyor.