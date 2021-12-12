Kripto paralarda siber güvenlik arayışı

Kripto para işlemlerinde internete bağlı cihazlar aracılığıyla onay yapılırken güvenliği artırmak ve kişinin kendisinden başka hiç kimsenin işlem yapmaması için sistemler geliştiriliyor.

İnternet güvenlik açıkları artmaya başladı. Kripto paralarla ilgili işlemler yapılırken de güvenliği artırmanın yolları aranıyor.

Dünya genelinde kripto parayla ilgilenen kişilere sanal alemde güvenli bir kapı açmayı hedefleyen donanım cüzdan kullanımı devreye girdi.

Ledger Üst Yöneticisi (CEO) Pascal Gauthier, cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi dijital cihazlarla kripto para alım satımı yapılabildiğini belirterek, kendilerinin bu işlemler sırasında güvenliği artırmak için ortaya koydukları sistemi aktardı.

YENİ SİSTEMLE KİŞİNİN KENDİSİNDEN BAŞKA KİMSE İŞLEM YAPAMIYOR

Ürettikleri donanım cüzdanla saklanan kripto paraların güvende kalığı yorumunu yapan Gauthier "Kripto para işlemleri internete bağlı cihazlar aracılığıyla yapılırken onay, donanım cüzdanla verildiği için kişinin kendisinden başka hiç kimse işlem yapamıyor." dedi.

Gauthier, 2014'te kurulan şirketin, dünya genelinde yaklaşık 500 çalışanının bulunduğunu ifade ederek, şirketin kuruluş amacının, dijital sanat da dahil olmak üzere, dijital varlıkların güvenliğini sağlamak olduğunu söyleyerek, donanım cüzdanla ilgili piyasada Nano S ve Nano X ürünlerinin bulunduğunu ve yakında Nano S Plus ürünün de piyasalara sürüleceğini anlattı.

"SİBER GÜVENLİK, EN BÜYÜK PROBLEM"

Gauthier, siber güvenliğin gelecek yıl da en büyük problem olarak insanlığın karşısına çıkacağını belirtti.