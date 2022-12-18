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    Kripto paralardan 3 milyar dolar çekildi

    Finans dünyasında geleneksel varlıkların yanında kripto varlıklar da işlev görüyorken, kripto varlıkların hacminin azaldığı gözlemlendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2022 - 13:38
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    Kripto paralardan 3 milyar dolar çekildi

    Önemli kripto para plartformu FTX’in çöküşünün ardından kripto para piyasası dalgalanmaya devam ediyor.

    Piyasanın büyüklüğü 800 milyar doların biraz üstünde seyrediyor.

    Binance CEO'su Changpeng Zhao, geçtiğimiz hafta 24 saat içinde platformdan yaklaşık 1.14 milyar doların üzerinde varlık çekildiğini duyurdu.

    Zhao, sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, "İşler istikrara kavuşmuş görünüyor. Söz konusu para çekme işlemi şirket tarihinde tek bir günde çekilen en büyük miktar değil." dedi.

    Changpeng Zhao

    Kripto para çıkışı açıklamaları

    Blockchain analitik firması Nansen de bir açıklama yaparak, 3 milyar dolar değerinde kripto para çıkışı yaşandığı ifade edildi.

    Reuters'ın haberine göre, G20 dönem başkanlığını yürüten Hindistan'dan kripto varlıklarla ilgili izlenecek politikalar ile ilgili bir açıklama yapıldı.

    Kripto para

    Konu G20'ye taşındı

    Bu konuyu daha önce de dile getiren Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sirharaman, işbirliği çağrısında bulunarak konunun G20'ye taşınacağını belirtmişti.

    Basel Bankacılık Denetim Komitesi'nden (BCBS) yapılan açıklamaya göre ise küresel kripto para bankacılık kurallarının onaylandığı belirtildi. 1 Ocak 2025 tarihine kadar uygulanacak kurallar, komiteye üye olan Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Yapılan açıklamaya göre, bir bankanın belirli kripto varlıklarına sahiplik oranının yüzde 2'yi geçmemesi ve yüzden 1'den düşük olması bekleniyor.


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