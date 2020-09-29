Kripto paraların yaşadığı satış dalgası, Bitcoin'i geriletti

Kripto para piyasalarında yaşanan genel satış dalgası, bu alanda en büyük hacme sahip Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para değerlerini olumsuz etkiledi.

Kripto para piyasalarında yeni haftanın ilk gününde 350 milyar dolar sınırına yükselen toplam piyasa hacmi, gelen yeni satış dalgasıyla 15 milyar dolar düşüşle 344.6 milyar dolara geriledi.

100 BİRİMİN 70'İNİN DEĞERİ DÜŞTÜ

Satışların etkisiyle en yüksek hacimli 100 birimin 70'inin değeri düşerken, düşenlerin 8'i de ilk 10 birim arasında yer aldı.

BİTCOİN SON 24 SAATTE 10,697 DOLARA GERİLEDİ

Toplam 7,211 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,337 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.5'ini Bitcoin oluşturuyordu. Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.79 düşüşle 10,697 dolara gerilerken, piyasa hacmi de 197.92 milyar dolar ile yeniden 200 milyar doların altına geriledi.

Kripto para piyasalarında yaşanan genel satış dalgasıyla, 24 saatlik işlem hacmi de son 24 saatte yaklaşık 15 milyar dolar artışla 113.29 milyar dolara yükselerek, yeniden 100 milyar doların üzerine tırmandı.

EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

1.Bitcoin yüzde 1.79 düşüşle 10,697.15 dolar

2.Ethereum yüzde 1.41 düşüşle 353.69 dolar

3.Tether yüzde 0.06 düşüşle 1.00 dolar

4.XRP yüzde 1.13 düşüşle 0.24 dolar

5.Bitcoin Cash yüzde 1.67 düşüşle 225.48 dolar

6.Binance Coin yüzde 2.56 artışla 27.25 dolar

7.Polkadot yüzde 4.76 artışla 4.53 dolar

8.Chainlink yüzde 4.93 düşüşle 10.24 dolar

9.Cardano yüzde 3.17 düşüşle 0.10 dolar

10.Bitcoin SV yüzde 1.06 düşüşle 167.98 dolar