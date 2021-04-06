Kripto paralarla ilgili 'piyasa işleyişini bilmeden işlem yapmayın' uyarısı geldi

Doç. Dr. Cem Barlas Arslan, uzman görüşlerine başvurmadan, piyasa işleyişini bilmeden, kulaktan dolma bilgi ve haberlerle işlem açılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan, kripto paralarla ilgili hukuk sisteminde bir boşluğun söz konusu olduğunu aktardı.

"KRİPTO PARALARLA İLGİLİ HUKUKİ BOŞLUK DOLDURULMALI"

Arslan, "Bu boşluğun giderilmesi ve hukuki statünün sağlanması; gerek yatırımcılar ve yerli borsalar gerekse güvenlik birimleri başta olmak üzere ilgili devlet kurumları açısından son derece önemli. Hukuki boşluk giderildiğinde; dolandırıcılığın, kara para aklama faaliyetlerinin ve suç gelirleri transferlerinin yaratacağı olumsuzlukların önüne geçilecek ve ortaya çıkabilecek mağduriyetler önlenmiş olacak." diye konuştu.

"KAZANÇLAR VERGİLENDİRİLMELİ"

Kripto paralardan elde edilen kazançlara yönelik vergilendirme yapılmasının mümkün olduğuna işaret eden Arslan, blokzincir sisteminin kendine has özellikleri nedeniyle vergi dışı kalacak kazanç miktarının fazla olabileceğini söyledi.

"BİNLERCE KRİPTO PARA BİRİMİ, 300'DEN FAZLA KRİPTO PARA BORSASI VAR"

Doç. Dr. Cem Barlas Arslan, yerli borsalardan elde edilecek kazançlara getirilecek bir verginin, yatırımcıları yabancı borsalara yönlendirebileceğini belirterek, "Ayrıca, yatırımların soğuk cüzdan olarak da tabir edilen dijital cüzdanlara taşınması durumunda takip ve tespit daha da zorlaşacaktır. Vergilemeye ilişkin bir diğer söylenti ise geçmiş yıllara yönelik olarak elde edilen kazançların vergilendirileceği ancak bu durum gerçeği yansıtmıyor. Çünkü böyle bir düzenleme, verginin kanunilik ilkesine aykırı. Bu da vergi hukuku açısından mümkün değil." şeklinde konuştu.

"KRİPTO PARA RİSKLİ"

Türkiye'de kripto paralara olan ilginin her yerde görülebildiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Kripto paralar bireysel ve sosyal sorunlara neden olabilir. Hatta olmaya başladı bile... Her şeyden önce kripto para piyasasının volatilitesinin yüksek olduğunu ve risk barındırdığını bilmek gerekiyor. Saniyeler içinde kazanç sağlamak söz konusu olabileceği gibi kayıp olasılığı da yüksek. Bu nedenle bu alanda uzman görüşlerine başvurmadan, piyasa işleyişini bilmeden, kulaktan dolma bilgi ve haberlerle işlem açılmamalı.

"EMEK VERMEDEN PARA KAZANMAK HAYALİ ELDEKİLERİNİ SIFIRLAYABİLİR"

Diğer taraftan, kripto para piyasasında artan dolandırıcılıklar da ciddi bir sorun. Özellikle kısa sürede yüksek kazanç vadeden kişi ve hesaplardan uzak durulmalı. Emek vermeden büyük paralar kazanma hayaliyle arabayı veya evi satarak, kredi çekerek ya da eşten, dosttan borç alarak kripto para yatırımı yapmak felaketi getirebilir. Maddi kayıpların yanında, 24 saat işlem yapılan kripto para piyasasının zaman ve hayatı çaldığını da unutmamak gerekiyor."