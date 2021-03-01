Kripto paralarla ilgili şikayetler günden güne artmaya başladı

Bitcoin yatırımcılarının en çok şikayet ettiği konular belli oldu. Parasını geri çekmek isteyen yatırımcılar, hesaplarının sıfırlanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Son dönemde kripto paralara olan ilgi artış gösterdi.

Sektöre giren yatırımcıların şikayetleri de günden güne artmaya başladı.

ŞİKAYETLER TAVAN YAPTI

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16 ile dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alan Türkiye’de konuyla ilgili şikayet artışı da zirve yaptı.

Kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili 2018’de 2 bin 40, 2019’da 734, 2020’de 7 bin 425 şikayet geldi. Bu yatırım aracıyla ilgili 2019 -2020 verilerini karşılaştıran Şikayetvar’a göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili şikayet artış oranı yüzde 912 oldu. Kripto paralarla ilgili 2020’de en çok şikayet edilen ay nisan olurken, 2021’in ikinci ve beşinci haftasında şikayetler zirve yaptı.

EN BÜYÜK BİTCOİNCİ BINANCE İLE İLGİLİ ŞİKAYET YAĞIYOR

Bitcoin'de rekor üstüne rekor kırılıyor peki paranızı emanet ettiğiniz bitcoinciler yeteri kadar güvenli mi? Aşağıdaki mail'e dikkat! Parasını çekmeye çalışan bir müşteriye açık açık hesaplar sıfırlandı diyebiliyorlar. Para yatırıp bitcoin aldığınız bu platformlar banka gibi çalışmıyor. Hesap dökümü yok. Geçmişe ait sorgulama yok. Her şey ekran üstünde haliyle bir tuşa bastıklarında sıfırlayabiliyorlar.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

"Mail ile çalışan destek ekibi mi olur? Onay kodu gelmiyor. Para çekmedeki gecikme insanı korkutuyor. Kripto paramı satamıyorum. Borsa yükselince sistemi kapatıyorlar. 10 bin dolarlık yatırımım görünmüyor."

PARA ÇEKİM İŞLEMİNDEKİ SORUNLAR

“Para çekim işlemim sırasında telefonuma onay kodu gelmiyor. Dolayısıyla para çekme işlemimi gerçekleştiremiyorum. Mail yazarak sorunumu ifade ettim ancak geri dönüş alamadım.”

ACİL PARAYA İHTİYACIM VAR AMA İŞLEM ONAYLANMIYOR

“Kripto para alım satım uygulamasından para çek komutu verdim acil paraya ihtiyacım var ama işlem onaylanmıyor. Para yatırırken maksimum 2 dakikada işlem gerçekleşirken para çekmede böyle problem olmamalı hem güven sarsıyor hem insan korkuyor.”

ALIRKEN HEMEN ALIYORSUNUZ VERİRKEN NİYE VERMİYORSUNUZ

“Çektiğim kripto param onaylandı olarak gözükmesine rağmen param hala yatmadı. Saatlerdir bekliyorum. Param nereye gitti nasıl bir uygulama desteğe yazdım hala cevap yok hak mı yiyorsunuz anlamadım. Alırken hemen alıyorsunuz verirken niye vermiyorsunuz?”

ALDIM, SATAMIYORUM

“Uygulamadan belli bir miktar kripto para aldım. Ancak aldığım kripto paranın üstünde hiçbir emir/engel vesaire olmamasına rağmen satamıyorum.”

BORSA YÜKSELDİĞİ ANDA SİSTEMİ KAPATIYORLAR

“Borsanın yükseldiği anda sistemlerini kapatıp işlem yapılmasını izin vermeyen firma beni çok büyük zarara uğrattı. Lütfen artık biri bunlara bir dur desin. Ben ve benim gibi birçok insan mağdur olduk!”

“Ne zaman kripto para piyasası hareketlense sistemi hemen kapatıyorsunuz. Orada tüketicilerin binlerce TL parasını riske atıyorlar. Bu sistemi kapatmaya katiyen hakkınız yok.”

USULSÜZLÜK AÇIK

“Yüklenen coinin en tepesindeyken site erişime engellenerek müdahale etmemiz engelliyor. Burada usulsüzlük açık. Konuyla ilgili desteğinizi bekliyorum.”

İLETİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

“Hesabımdaki hiçbir kripto para gözükmüyor, hiçbir şekilde iletişime geçemedim. 10 bin dolarlık yatırımım vardı. Hiçbir şey gözükmüyor bunun sebebi nedir? Bu kadar sağlam bir sitede ilk defa böyle bir sorun yaşıyorum.”

ALIMDAN SONRA DÜŞÜYOR

“Kripto para alım satımı yapıyorum. Kaç defa denedim ve gözlemledim. Ben kripto parayı almadan önce hızlı hızlı artıyor, ama ne tesadüftür ki her alımdan sonra bu yükselmeler duruyor ya da hızlıca düşüyor. Bunun tesadüf olmadığını düşünüyorum.”





