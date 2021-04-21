Kripto paranın piyasa hacmi yeniden 2 trilyon doları aştı

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, satış dalgasını atlattıktan sonra 55 bin doların üzerine toparlandı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, madencilerin hesaplama gücünü ifade eden hash oranlarındaki geri çekilme ve kısa pozisyonların artması gibi nedenlerle sert düştükten sonra toparlanma eğilimine girdi.

Son 24 saat içinde 53 bin 448,05 ve 57 bin 062,15 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1,85 artışla 55 bin 641,85 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 12,83 olarak hesaplandı.

Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 16 milyar dolar artışla 1 trilyon 36 milyar 160 milyon dolara yükseldi.

ETHEREUM 2 BİN 308,01 DOLAR

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 10,25 artışla 2 bin 308,01 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 1,34 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 266 milyar 350 milyon dolar düzeyine yükseldi.

BINANCE COIN 590,90 DOLAR

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 21,22 artışla 590,90 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 5,05 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 90 milyar 580 milyon dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de 2 trilyon 43 milyar 310 milyon dolar ile yeniden 2 trilyon doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon dolar sınırını aşmıştı.