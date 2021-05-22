Kripto paranın toplam piyasa hacmi 1.5 trilyon dolara düştü

Kripto paranın toplam piyasa hacmi dünyanın odağında olan isim ve merkez bankaları yöneticileri tarafından yapılan olumsuz yorumlarla dalgalanırken, Çin'deki kripto yasağının ardından inişe geçti.

Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın yanında, ABD'de vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların da etkisiyle, gelen satışlarla, en büyük hacimli birim Bitcoin 33 bin 600 dolar düzeyine kadar inerken, piyasalarda toplam hacim de 1 trilyon 500 milyar dolara gerilemiş bulunuyor.

“PİYASA ÇÖKÜŞÜNDEN ENDİŞE DUYMUYORUZ”

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, CNN Business’in kripto piyasalarındaki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlarken, daha önce birkaç kez daha yaşandığına işaret ederek, piyasa çöküşünden endişe duymadığını söyledi ve "Şimdiye kadar bu büyük kripto balonlarından en az üç tanesini gördük. Ve çoğu zaman, balonların durmasının nedeni, teknolojinin henüz orada olmadığını açıkça ortaya koyan bazı olayların meydana gelmesidir." dedi.

BİTCOİN, YÜZDE 8,67 DÜŞÜŞLE 36 BİN 450,13 DOLARA GERİLEDİ

Son 24 saat içinde 33 bin 616,45 ve 41 bin 736,32 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 8,67 düşüşle 36 bin 450,13 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 26,35 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 77 milyar dolarlık düşüşle 682 milyar dolara indi.

ETHEREUM YÜZDE 18,27 DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2 bin 113,35 ve 2 bin 804,20 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 18,27 düşüşle 2 bin 262,16 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 43,97 ve piyasa hacmi de 262 milyar dolar düzeyindeydi.

TETHER, ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.09 düşüşle 1 dolardaydı. Birimin haftalık kaybı yüzde 0,12 ve piyasa hacmi de 58 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1 trilyon 527 milyar dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon, 7 Mayıs'ta 2 trilyon 500 milyar dolar sınırını aşmıştı.

İLK 10’DAKİ PARA BİRİMİNDEN 9’UNUN DEĞERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 97 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

PİYASA HACMİNİN YÜZDE 44,7'Sİ BITCOIN

Toplam 9,996 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44,7'sini Bitcoin, yüzde 17,2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 229 milyar dolar düzeyindeydi.