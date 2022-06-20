Kripto piyasalarındaki kaygılar arttı

Bitcoin'deki düşüş, diğer kripto paralar üzerinde olumsuz iz bırakıyor.

Bitcoin yılın başından bu yana yüzde 57, ayın başından bu yana ise yüzde 37 değer kaybetti ve Aralık 2020'den bu yana ilk kez 20 bin doların altına düştü.

Kripto para yatırımcıları, işlem platformlardaki sorunların önüne geçilmediği sürece tüm sorunların tüm sektöre yayılacağından endişeli.

Bitcoin sembolik değerde

20 bin dolar seviyesi, 2017'deki dönemde zirve seviye olması nedeniyle sembolik önem taşıyor.

Değer kaybının devam etmesi halinde diğer yatırımcılar teminat tamamlamak ve kayıpları telafi etmek için varlıklarını elden çıkarmak zorunda kalabilir.

Bitcoin bugün 20 bin dolarda

Bitcoin bugün 20 bin dolar olan kilit seviyenin üzerine çıkarak 20 bin 529 dolarda dalgalı bir seyir izlerken, en büyük ikinci para birimi olan Ethereum 1,075 dolardan işlem gördü.

Ethereum da hafta sonunda kendi sembolik seviyesi olan 1.000 doların altına düşmüştü.

Kripto piyasası 870 milyar dolarda

Fiyat bilgileri içeren Coinmarketcap sitesine göre, kripto piyasasının değeri yaklaşık 870 milyar dolara indi. Kripto paraların piyasa değeri Kasım 2021'de 2.9 trilyon dolar ile zirveyi görmüştü.

Kripto parayı etkileyen gelişmeler